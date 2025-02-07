台美教育合作再深化 教育部與康乃狄克州政府教育廳首度簽署教育合作備忘錄

教育部深化與美國各州教育合作，近日首度與康乃狄克州教育廳合作，迄今已與25州簽署28件合作備忘錄。圖為去年與美國羅德島州中小學教育廳簽署合作備忘錄，美國羅德島州中小學教育廳創新教學主任Stephen_John_Osborn（左二）、羅德島州中小學教育廳廳長Angélica_Infante-Green（左二）來訪教育部，與教育部國際司長李毓娟（右二）及教育部政次葉丙成（右）簽約。（教育部提供）

2025/02/07 12:03

〔記者林曉雲／台北報導〕台美教育合作再深化！教育部首度與美國康乃狄克州政府教育廳簽署教育合作備忘錄，並與緬因州政府教育廳續簽教育合作備忘錄。

教育部國際司科長劉如芳說明，教育部迄今已與美國25州簽署28件教育合作備忘錄，將在「台美教育倡議」及其3年策略規劃之基礎上，持續結合相關部會、地方政府、國內大學校院、中小學及相關學術機構等單位，積極推展各項雙邊教育交流合作計畫。

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劉如芳表示，為深化我國與美國各州教育交流及加強教育連結，經教育部駐波士頓辦事處教育組及駐紐約辦事處教育組，與美國緬因州政府教育廳及康乃狄克州政府教育廳洽談，於日前分別完成教育合作備忘錄簽署。

教育部與康乃狄克州教育廳間教育合作備忘錄，由教育部國際司長李毓娟代表事先簽署，後於今年1月28日在康州議會大樓舉行簽約儀式，並在康州州長Ned Lamont及駐紐約台北經濟文化辦事處李志強大使見證下，由康州教育廳廳長Charlene M. Russell-Tucker代表該州完成簽署，效期3年。

李毓娟表示，這是教育部首度與康州簽署教育合作備忘錄，具指標性意義，可望增進彼此瞭解及實現共同利益，合作項目包含促進雙邊教育人員從事共同研究計畫、鼓勵教育人員與機構交流、鼓勵在語言教育及STEM（科學、科技、工程與數學）教育領域合作，以及雙方同意在「台美教育倡議」架構下，透過拓展華語與英語教師及資源之交流機會，加強雙邊合作關係。

另，教育部與緬因州教育廳間教育合作備忘錄亦由李毓娟與緬州教育廳廳長Pender Makin代表雙方簽署，係雙方自98年開始簽署教育合作備忘錄以來第5度續約，亦首次將原訂之3年效期延長為5年，代表雙方對持續拓展合作之意願。

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