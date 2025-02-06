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    跳進台灣燈會馬戲樂園！青春光劇場互動遊戲嗨玩 拍拍尺免費送

    「青春光劇場」的青蛙在打招呼，設計了充滿生氣的跳跳花瓣。（記者李容萍攝）

    「青春光劇場」的青蛙在打招呼，設計了充滿生氣的跳跳花瓣。（記者李容萍攝）

    2025/02/06 23:32

    〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」第2展區「光的遊戲場」今天起試營運，桃園市青年事務局規劃「青春光劇場」，將燈會轉化為富有互動性與參與性的遊樂場，有跳跳床、迷宮、踩踏式互動裝置，適合大家沉浸式體驗，現場更有許多童趣、適合拍照的燈組，邀請年輕朋友來打卡、拍網美照。

    青年局長侯佳齡說，桃園是六都中最年輕的、有活力的城市，「青春光劇場」用創新的思維打造「跳跳跳馬戲團」來呈現燈區特色，有別於以往傳統燈會，青年局邀請國際知名馬戲團隊WES PEDEN演出，將雜耍、馬戲、國際元素加入台灣燈會，現場備有500個座位，適合各年齡層的觀眾，讓大小朋友都能沉浸在馬戲氛圍，享受不一樣的賞燈趣味。

    除了精彩的馬戲表演，青春光劇場有「青蛙在打呼」（跳跳床）、「月亮在唱歌」、迷宮、「快樂這裡那裡」（踩踏造型充氣）等各種親子互動裝置，現場更有許多童趣、適合拍照的作品，供打卡、拍網美照留下歡樂回憶。

    互動式作品設置排隊告示牌，清楚說明遊戲規則、體驗時間等資訊，如果排隊人數太多，可以先去其他作品拍照、看表演，達到最棒的遊玩體驗；12到23日到青春光劇場活動大看板打卡，還可獲得限量拍拍尺，它採用特殊材質，可以在晚上亮光。

    「青春光劇場」互動裝置-快樂這裡那裡，讓訪客人力踩踏讓氣球飛起來。（記者李容萍攝）

    「青春光劇場」互動裝置-快樂這裡那裡，讓訪客人力踩踏讓氣球飛起來。（記者李容萍攝）

    「青春光劇場」的互動裝置-月亮在唱歌 。（記者李容萍攝）

    「青春光劇場」的互動裝置-月亮在唱歌 。（記者李容萍攝）

    台灣燈會「青春光劇場」逗趣又好玩，適合親子同樂。（記者李容萍攝）

    台灣燈會「青春光劇場」逗趣又好玩，適合親子同樂。（記者李容萍攝）

    台灣燈會「青春光劇場」逗趣又好玩。（記者李容萍攝）

    台灣燈會「青春光劇場」逗趣又好玩。（記者李容萍攝）

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