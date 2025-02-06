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    首頁　>　生活

    寒流來襲 玉管處籲山友攀登高山前務必三思

    近期高山均積雪，登山風險大升級，玉管處提醒山友攀登高山前務必三思，請做好裝備防水、保溫及替換衣物等萬全準備。（玉管處提供）

    近期高山均積雪，登山風險大升級，玉管處提醒山友攀登高山前務必三思，請做好裝備防水、保溫及替換衣物等萬全準備。（玉管處提供）

    2025/02/06 21:22

    〔記者張協昇／南投報導〕台灣各地山區春節期間發生多起輕忽雪季登山風險的山難事件，由於氣象署預測寒流明（7日）將南下，中部3000公尺以上及北部2000公尺以上高山有下雪機會，玉山國家公園管處理（簡稱玉管處）再次呼籲山友，近日欲攀登高山追雪山友務必三思，提醒大家風景再美，生命與安全應擺第一！

    玉管處表示，近期強烈冷氣團一波接一波，高山紛紛降雪，但要注意這不只是賞雪的好機會，其實是登山風險大升級的時刻，近期各地山區已發生多起輕忽雪季登山風險的山難事件，如氣候惡劣下的裝備不足、高山症、失溫、失聯、滑落等意外，同時也大大提高救援人員的風險。

    玉管處強調，高山上氣溫變化劇烈，日夜溫差大，雪季期間夜間均降至0度以下，冷風加上潮濕，失溫風險更高，攀登高山前請做好裝備防水、保溫及替換衣物等萬全準備，因為一旦潮濕就會加速失溫，是雪季最嚴酷致命的風險，絕對不可輕忽。尤其雪季裝備如冰爪、冰斧等等務必學習如何正確使用，臨時租借卻不知如何使用的裝備，不僅無法在重要時刻拯救危難，更可能在錯誤使用下造成不可預期的傷害。

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