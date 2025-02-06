大年初九拜天公 鹿港家家戶戶準備13條「牽仔條」

鹿港人拜天公必備的「牽仔條」，有人認為是一串銅錢，有人認為是代表月亮陰晴圓缺。（鹿港茉莉環教中心提供）

2025/02/06 19:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕大年初九是傳統拜天公的重要日子，彰化縣鹿港鎮對於拜天公也特別重視，尤其要準備「牽仔條」，剛好蛇年農曆有閏月，就要準備13條。而牽仔條上的圖案看起來像是一串銅錢，也有人說是象徵陰晴圓缺。

台灣小鎮文化協會理事長許書基表示，今年該協會因為進駐縣定古蹟丁家大宅，近年來協會都由鹿港茉莉人文環境教育中心遵古禮來拜天公，邀請在地或是外地年輕人一起來參與，今年能夠在百年大宅古蹟重現鹿港人最看重的拜天公，特別有意義。

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許書基說，鹿港人非常重視拜天公，因為認為天公最大，早年鹿港在正月期間，就以大年初九最熱鬧，鹿港人拜天公都要去買「牽仔條」，也就是今年農曆有幾個月，就要拜幾條，剛好蛇年閏6月，也就是有13個月，就要拜13條「牽仔條」，拜完當然就進鹿港人的肚子。

至於「牽仔條」所代表的意義，許書基表示，有人認為有一串銅錢的圖案，認為代表財運，也就是祈求來年發大財。但也有一派認為是月亮的陰晴圓缺，每1條就是代表農曆的1個月份，才會沒有閏月就拜12條，有閏月就拜13條。

許書基說，今年在丁家大宅「拜天公」，也有不少外地人參與，一起認識鹿港人最看重的拜天公，探訪鹿港堅持傳承百年來對拜天公的儀式與重視，也一起感謝天公過去一年的照顧，也向天公祈願來年的平安健康，吃一口「牽仔條」，體驗鹿港人拜天公的節慶滋味。

鹿港人非常重視大年初九拜天公，許多人還遵循傳統祭拜儀式。（鹿港茉莉環教中心提供）

鹿港人非常重視大年初九拜天公，許多人還遵循傳統祭拜儀式。（鹿港茉莉環教中心提供）

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