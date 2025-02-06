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    新北市府推全新YouTube節目 《新北萬事屋》專解疑難雜症

    新北市政府新聞局推出全新節目《新北萬事屋》，解答網友的疑難雜症。（新北市新聞局提供）

    新北市政府新聞局推出全新節目《新北萬事屋》，解答網友的疑難雜症。（新北市新聞局提供）

    2025/02/06 19:09

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府新聞局推出全新自製YouTube節目《新北萬事屋》，針對市民日常生活遇到的各種問題、想知道的資訊，提供解答與實用建議，每集影片將尋找各行各業的「萬事通」，解決網友的疑難雜症。

    新北市政府新聞局長李利貞說，去年底新聞局曾在《我的新北市》臉書粉絲團調查網友最想知道的「新北事」，結果顯示，近50％粉絲期待巷弄美食推薦、也有30％許願觀光景點開箱，部分網友希望獲得新北有趣活動及生活新知，該調查留言超過4000則，反應熱烈。

    李利貞說，為了滿足粉絲的期待，推出全新節目《新北萬事屋》，將蒐集市民關注的問題，並邀請相關領域的專家進行解答，節目主題涵蓋廣泛，包括新北政策、好康福利、在地美食還有獨家景點等，都會陸續在影片中介紹。

    首集節目介紹過年期間享受美食後，如何運動才能達到維持體態和健康的效果，影片邀請三重國民運動中心的體適能教練，與主持人一起示範，可上《我的新北市》YouTube頻道收看，民眾可在留言處「敲碗」，許願希望解答、開箱或推薦的主題。

    《新北萬事屋》首集介紹如何正確運動。（新北市新聞局提供）

    《新北萬事屋》首集介紹如何正確運動。（新北市新聞局提供）

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