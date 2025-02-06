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    新北公費流感疫苗剩5500劑 2/9新莊宏匯廣場限接種300名

    近日流感疫苗打氣旺盛，新北市公費流感疫苗實際可用數量剩下5500劑。（衛生局提供）

    近日流感疫苗打氣旺盛，新北市公費流感疫苗實際可用數量剩下5500劑。（衛生局提供）

    2025/02/06 18:45

    〔記者賴筱桐／新北報導〕藝人大S因流感併發肺炎過世，近日民眾施打流感疫苗踴躍，新北市統計，截至2月5日晚間，剩下9000多劑公費流感疫苗，包含有3500劑需保留給已預約接種的民眾，2月9日新莊宏匯廣場接種站限額流感與新冠疫苗各300名。

    衛生局疾病管制科長王美華指出，近日類流感門、急診就診人次有上升趨勢，流感疫苗打氣旺盛，統計至2月5日晚間，剩下9000多劑疫苗，其中有約3500劑需保留給在2月4日新北市疫苗接種預約系統關閉前已經預約登記的民眾，因此實際可用數量約5500劑。

    王美華說明，2月9日宏匯廣場接種站為過年前規劃場次，已配發流感疫苗及新冠疫苗各300劑，當天下午1點起開始施打，會提前發放號碼牌，300名發完為止，避免民眾排隊久候撲空。

    衛生局表示，新北市採購約100萬劑公費流感疫苗，自今年元旦起開放全國滿6個月以上民眾接種，至疫苗用罄為止，呼籲留給長者、幼兒、慢性病患等高風險族群，至於自費疫苗數量不一，需要洽詢各醫療院所，可上衛生局官網查詢資訊。

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