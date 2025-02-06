抓住年節尾巴 台北燈節、週末表演看不完

台北燈節今年睽違6年發放蛇年造型小提燈。（觀傳局提供）

2025/02/06 18:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕元宵佳節將至，台北燈節五光十色燈飾正閃耀中，今年睽違6年恢復發放蛇年造型小提燈「台北小Q」，週日（9日）起就可以領取；此外，本週末也是元宵節前最後週末，西區展區還有多場活動，包含中山堂歌手、樂團表演；展區各地街頭藝人演出以及手作攤位；宮廟以及周邊商圈也有許多串聯活動，歡迎民眾來抓住新年的尾巴。

台北燈節2019年起取消發放小提燈，今年恢復發放十萬盞小提燈，提燈燈身繪有台北市地標、美食，還以繁花象徵將到來的花季，9日、10日下午兩點起，將於北市12行政區行政中心等地限量發送；台北燈節中山堂廣場、北門廣場兩處服務台，9日至12日每天下午兩點起也有發放，每人限領一盞；12日有提小提燈民眾，還可至展區服務台領取免費湯圓，共度溫馨元宵。8日、9日台北燈節在西本願寺樹心會館、剝皮寮歷史街區等地也舉辦手作課程活動，適合親子同樂。

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台北燈節位於中山堂廣場的「光錦舞台」，在本週及下週的五、六、日三天晚間均安排精彩演出，包括8日晚間知名歌手蕭秉治現場演唱，15日獨立樂團「icyball冰球樂團」帶來精彩表演，此外還有許多古典樂、國樂、原住民樂舞、東南亞傳統舞蹈以及馬戲劇團等形式多元演出，精采萬分不容錯過。

此外，燈節期間展區各節點包括漢口街二段、中華路峨嵋街口、西門町六號出口後方，每天晚間都有街頭藝人表演，為燈節增添熱鬧氛圍；萬華車站前廣場9日、15日晚間也有街頭藝人輪番演出。

松山慈惠堂7日至9日晚間七點，於西門町中華路及成都路口燈區加發蛇年錢母；台灣省城隍廟8日、9日、12日、15日、16日設置燈謎擂台，歡迎民眾攜家帶眷前往欣賞；霞海城隍廟與迪化商圈合作，年節期間將商圈妝點成燈區，12日傍晚也將發放蛇年小提燈，商家更有配合舉辦各項燈節優惠。

台北地下街則有新年慶活動，16日前憑地下街消費滿500元發票，可兌換摸彩券；沅陵街彩燈節今年邁入第5年，10日起至16日封街7天，帶來好物市集，以及彩繪燈籠手作等活動，15日下午則有叢林踩街走春遊行。

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