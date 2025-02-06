禽流感彰縣撲殺近9萬隻蛋雞 縣府：僅佔0.43％衝擊不大

彰化縣今年1月18日到2月5日，19天內撲殺了近9萬隻蛋雞。（圖縣府提供）

2025/02/06 17:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台養雞最多的彰化縣，1月18日爆出今年首起禽流感疫情以來，至昨（5日）已經有3場蛋雞場淪陷，19天內撲殺近9萬隻蛋雞，不少民眾擔心，蛋價會不會因此上漲？彰化縣動物防疫所強調，影響有限，因為撲殺的蛋雞數量不到全縣總飼養量的0.5%，對市場供應衝擊不大。

全台每2顆雞蛋，就有1顆來自彰化。彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，目前全縣約有2050萬隻蛋雞，這波禽流感疫情累計撲殺8萬8889隻，包括1月18日竹塘蛋雞場4萬1842隻、1月21日芳苑蛋雞場1萬7000隻，還有昨天（5日）芳苑另一場蛋雞場3萬47隻。總體算下來，撲殺的蛋雞僅佔總數0.43%，不到0.5%，市場供應不會受影響，民眾不必擔心蛋價波動。

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其實，去年同期也有3場禽流感疫情，不過當時是2場土雞場、1場蛋雞場，今年則全是蛋雞場。

董孟治指出，冬天是禽流感好發期，氣溫低不只人怕冷，雞也會因為受寒而免疫力下降，增加感染風險，寒流一波接一波，若雞舍保暖沒做好，雞隻受寒緊迫，更容易被病毒入侵。他提醒養殖業者，冬天還沒過去，一定要加強飼養管理，做好保暖，才能降低禽流感風險。

民眾擔心禽流感造成蛋價變貴，彰化動防所所長董孟治表示不會。（記者張聰秋攝）

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