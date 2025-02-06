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    新埔遠東紡織廠凌晨爆炸 竹市監測空氣最糟時間曝光

    新竹縣新埔遠東紡織廠爆炸火警案，新竹市環保局進行空氣品質監測，而爆炸案後空氣最糟、PM2.5最濃時間是在凌晨近4點後的1小時。（記者洪美秀翻攝）

    新竹縣新埔遠東紡織廠爆炸火警案，新竹市環保局進行空氣品質監測，而爆炸案後空氣最糟、PM2.5最濃時間是在凌晨近4點後的1小時。（記者洪美秀翻攝）

    2025/02/06 17:21

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣新埔遠東新世紀紡織廠今天凌晨2時53分發生鍋爐爆炸火警案，因燃燒產生大量濃煙。新竹市環保局接獲通報後，即啟動轄內空氣品質微型感測器監測讀值，掌握空氣污染情形。經監測結果，爆炸案發生後的1小時，即清晨3時58分起，空氣中PM2.5略為上升到18-35微克/立方公尺（背景濃度微5-10微克/立方公尺），影響時程約1小時，但到今天下午已恢復環境背景濃度，因仍維持東北風，火災空污仍有影響竹市的可能性，籲北區及香山區居民注意，並佩戴口罩防護。

    環保局表示，因今日大環境吹偏東北風，竹市北區及香山區位於下風，遠東紡纖廠火警發生後，影響最大的期間在清晨3時58分起，PM2.5略為上升至18-35微克/立方公尺（背景濃度微5-10微克/立方公尺），影響時程約1小時，但未達應變啟動門檻，故持續監測關注空氣品質變化情形。大約今天上午10時20分，接獲竹縣消防局通報火警大致撲滅，PM2.5濃度隨火勢控制已下降至正常範圍。

    環保局說明，竹市自107年起，於轄內陸續布建300台空氣品質微型感測器，監測項目包括溫度、濕度、懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒濃度等，每1分鐘即時更新1次數據，進行空氣污染資料蒐集分析與空氣污染即時告警。並於112年訂定臨時性空氣污染事件應變流程，以因應竹市或鄰近縣市火警導致的突發性空氣污染事件。113年迄今因應突發性空氣污染事件共10件次，即時發揮關鍵示警作用。可洽空氣品質即時監測網查詢。

    新竹縣新埔遠東紡織廠爆炸火警案，新竹市環保局進行空氣品質監測，而爆炸案後空氣最糟、PM2.5最濃時間是在凌晨近4點後的1小時。（記者洪美秀翻攝）

    新竹縣新埔遠東紡織廠爆炸火警案，新竹市環保局進行空氣品質監測，而爆炸案後空氣最糟、PM2.5最濃時間是在凌晨近4點後的1小時。（記者洪美秀翻攝）

    新竹縣新埔遠東紡織廠爆炸火警案，新竹市環保局進行空氣品質監測，而爆炸案後空氣最糟、PM2.5最濃時間是在凌晨近4點後的1小時。（記者洪美秀翻攝）

    新竹縣新埔遠東紡織廠爆炸火警案，新竹市環保局進行空氣品質監測，而爆炸案後空氣最糟、PM2.5最濃時間是在凌晨近4點後的1小時。（記者洪美秀翻攝）

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