新北燈會2款小提燈 2/8、2/9、2/12加碼送

新北市推出兩款蛇年應景小提燈，造型可愛又多功能，適合親子一起組裝同樂。（圖由新北民政局提供）

2025/02/06 17:04

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市今年推出一般版「蛇燈精靈」、特別版「蛇奇寶貝」2款蛇年小提燈，由台灣摺紙燈籠發明者洪新富操刀設計。新北燈會2月1日開幕首發3000份「蛇燈精靈」小提燈，大約半小時發完，8日、9日晚間6點，新北大都會公園燈會服務台現場，加碼各1000份；12日元宵節晚上6點，再送1000份「蛇奇寶貝」小提燈。

市府民政局長林耀長今天表示，「蛇燈精靈」結合2025雙北世界壯年運動會主視覺，呈現城市活力，可提、可拉之外，小提燈的滾輪還能取出當作骰子，選項包含給我零用錢、幫忙做家事等，趣味兼具實用功能。

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林耀長指出，「蛇奇寶貝」則以招財貓為理念，做出擺動式燈組，隨風擺動招來好運，蛇身也印上新北意象、8枚銅錢象徵八方來財，祝福「新北蛇麼都有、得到的民眾蛇麼都好」，加上LED彩色燈泡燈光後，更加應景。

市府環保局也規劃「資收趣味小學堂」活動，2月15日晚間6點至10點，攜帶10個廢乾電池或1個行動電源，前往環保局在燈會現場的活動攤位，就能兌換1包環保衛生紙，數量有限，每人最多兌換5份。

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