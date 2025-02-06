2025台灣燈會2/12開展 5條免費接駁公車往返會場

「2025年台灣燈會」將於2月12日開展，5條免費燈會接駁車往返會場。（圖由交通局提供）

2025/02/06 16:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2025年台灣燈會」即將於元宵節登場，桃市府交通局表示，鼓勵民眾搭乘高鐵、機場捷運等大眾運輸前來，並提供5條免費燈會接駁車服務路線，包含1條燈區轉運接駁線（紅線）及4條區外乘車接駁線（綠、棕、藍、黃線）。

交通局表示，路線資訊分別為，1、燈區轉運接駁線（紅線）：往返A18轉運站至A19轉運站；2、中路風禾接駁線（綠線）：往返桃園區中路風禾接駁站至A18轉運站；3、泰豐輪胎接駁線（棕線）：往返中壢區泰豐輪胎接駁站至A21捷運環北站；4、楊梅接駁線（藍線）：往返楊梅火車站（前站）至A19轉運站；5、內壢假日接駁線（黃線）：開燈日（2/12）及燈會期間每週五到週日（2/14-2/16、2/21-2/23）加開，往返內壢火車站（後站）至A19轉運站。

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交通局表示，接駁車服務皆規劃有低地板公車班次，開行低地板公車的班次公告於燈會官方網站接駁車資訊，無論是行動不便者、長者或推嬰兒車的家長，都能安心搭乘。

此外，前往燈會亦可選擇搭乘既有公車路線，多條公車路線配合燈會已規劃加密班次，包含桃園206路線、中壢170路線等，詳細公車路線可詳參台灣燈會官網，搭乘公車前往可免除開車找停車位的煩惱，交通局也特別協調客運業者於燈會活動期間增加行駛班次，方便賞燈民眾使用大眾運輸工具前往燈區。

「2025年台灣燈會」將於2月12日開展，5條免費燈會接駁車往返會場。（圖由交通局提供）

「2025年台灣燈會」將於2月12日開展，5條免費燈會接駁車往返會場。（圖由交通局提供）

「2025年台灣燈會」將於2月12日開展，5條免費燈會接駁車往返會場。（圖由交通局提供）

「2025年台灣燈會」將於2月12日開展，5條免費燈會接駁車往返會場。（圖由交通局提供）

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