宜蘭太平山3月迎媽祖夯 2/19開放遊客報名

林保署去年首度邀遊客參與太平山迎媽祖大獲好評，今年再度讓民眾加入，搭乘蹦蹦車體驗另類山林遶境，2月19日開放線上報名。 （林保署宜蘭分署提供）

2025/02/06 14:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區「鎮安宮」，海拔高度1950公尺，是全縣地勢最高廟宇，每年3月迎媽祖傳統已流傳逾半世紀，林業保育署去年首度邀遊客參與大獲好評，今年再度讓民眾加入，搭乘蹦蹦車體驗另類山林遶境，2月19日開放線上報名。

太平山「鎮安宮」於2021年被宜蘭縣文化局指定登錄為歷史建築，是當地重要信仰中心，內部以檜木打造，原為日治時期神社，1945年改建後主祀國姓爺鄭成功，1970年起林業工作者為祈求林場生產及生活平安順利，每年3月都會舉辦太平山迎媽祖儀式。

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去年林保署宜蘭分署慶祝羅東林場百歲，首度邀請遊客體驗與眾不同的太平山迎媽祖小旅行，因報名秒殺並受好評，今年順應民意再度開放民眾報名，活動限額35人，2月19日上午10點開放線上報名，額滿即停止報名。

宜蘭分署指出，每年3月台灣各地皆舉辦迎媽祖盛事，太平山也不例外，為祈求林業工作順遂，會在媽祖聖誕出巡期間舉辦迎媽祖儀式，今年循往例向國姓爺擲筊請示，訂於3月5日至7日舉行迎媽祖活動，前往縣內廟宇迎駕神尊後，邀請眾神明一同前往太平山作客，往太平山方向沿途繞境，最後搭乘蹦蹦車駐駕鎮安宮。

宜蘭分署表示，開放民眾參與活動主要為第2天、3月6日行程，每位參加者需繳交1600元報名費用，包含車資、門票、保險、餐點及蹦蹦車車票，並會致贈限量2025年版本的活動紀念衫及紀念福袋，另安排至原太平山俱樂部參觀與專人導覽。

參加太平山迎媽祖的遊客，將被安排搭乘9人座小巴上山加入遶境行列，經太平山莊、翠峰山屋等地，再轉搭「蹦蹦車」媽祖專車，抵達終點茂興車站。陳姓民眾指出，去年因太晚報名無法跟著繞境，今年已經和好友相約，一定要準時上網搶名額。

遊客搭乘太平山蹦蹦車媽祖專車體驗另類山林遶境。 （林保署宜蘭分署提供）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區「鎮安宮」，海拔高度1950公尺，是全縣地勢最高廟宇，每年3月迎媽祖傳統已流傳逾半世紀。（林保署宜蘭分署提供）

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