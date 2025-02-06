台灣近代畫作郵票114年版2/12發售 1套4枚面額9元

中華郵政公司將於2月12日發行「台灣近代畫作郵票 （114年版）」1套4枚。（圖由中華郵政公司提供）

2025/02/06 14:07

〔記者林志怡／台北報導〕台灣優秀本土畫家輩出，中華郵政公司將於2月12日以台北美術館典藏的「淡水風景（淡水）」、「野柳風光、「阿里山雲海」及「玉山積雪」為主題，發行1套4枚、郵票面值均為9元的郵票。

中華郵政公司說明，其中「淡水風景（淡水）」是畫家陳澄波的作品，整體以俯瞰方式構圖，透過層層疊起樓房、高低錯落屋簷與蜿蜒小徑，勾勒出層次豐富的空間感。創作年代1935年，媒材為油彩及畫布，尺寸91 ×117公分。

請繼續往下閱讀...

「野柳風光」則由陳慧坤繪製，畫作中黃褐色岩石與湛藍海水，形成強烈對比；岩石與海岸的輪廓以深褐色線條流暢勾勒；運用粉藍、粉紫及白色，讓天空更顯遼闊。創作年代1969年，媒材為油彩及畫布，尺寸91×117公分。

此外，廖繼春的「阿里山雲海」中有著淡粉紅色的層層雲海，向遠處蒼穹推進，近景的樹叢，則以圖騰裝飾風格描繪。創作年代1953年，媒材為油彩及麻布，尺寸53×65公分。

馬白水的「玉山積雪」則是由多幅獨立的畫作組合而成，拼接起來是完整大畫幅，14合一的畫面分割，宛如從室內大落地窗看到戶外的玉山美景。創作年代1989年，媒材為水彩、墨及紙本，尺寸244×427公分。

中華郵政公司指出，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於2月10日發售，歡迎至37個長期集郵訂戶作業局，或至「i集郵」選購，亦可向各地郵局預約購買。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法