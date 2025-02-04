屏東熱博今年規模小、瓜果長不好 熱度退燒

果瓜長廊空空盪盪，也無法吸引人潮。（記者葉永騫攝）

2025/02/04 18:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年屏東熱帶農業博覽會即將在9日閉幕，展期短短15天，比歷年來少了一半，範圍也只有往年的約1/5，只有5公頃，雖然在春節期間吸引了許多人前往參觀，但因為範圍小，加上瓜果長廊的植物長不出來，精彩程度不如以往，讓參觀的人潮有些退燒，縣府農業處表示，熱博正值10年的蛻變期，今年就首度開放夜間遊覽，反映不錯，明年會修正做得更好。

屏東熱帶農業博覽會今年因為農業特色產業園區已經動工，使得園區的面積從27公頃縮減為5公頃，進行全面性轉型後首度開放遊客走入彩稻田，開園時間也延長到晚間7點半，活動時間也從一個月縮減到15天，彩稻田的圖樣今年以北大武山作為設計靈感，更打造由粗糠及木塊鋪成的「黃金大道」，首次開放民眾走入田間漫步，近距離欣賞農作物，享受屏東熱帶農業的美景，春節期間也吸引了大批的民眾前往參觀。

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不過，今年因為氣候變化異常，瓜果長廊長得不好，長廊上沒有瓜果垂掛的驚艷，空空盪盪，只能以成品來展示，讓參觀民眾覺得很可惜，園區因為不大，讓人有很快就逛玩的感覺，加上停車不易、接駁車班次少，也讓參觀的人覺得有些失望，出現不少負評，春節過後人潮也急速減少。

縣府農業處表示，對於民眾的意見，將會虛心檢討改進，讓明年辦的更好。

今年的彩稻田是大武山的設計靈感，但民眾不易了解。（記者葉永騫攝）

屏東熱帶農業博覽的地景最吸引人前往。（記者葉永騫攝）

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