為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高科實中首招177名額 2/19前網路報名

    高科實中將提前於今年8月（114學年度）招生，圖為基地模擬圖。（圖由高雄市政府提供）

    高科實中將提前於今年8月（114學年度）招生，圖為基地模擬圖。（圖由高雄市政府提供）

    2025/02/04 15:57

    〔記者蘇福男／高雄報導〕國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）提前於今年8月（114學年度）辦學，預計國小部一年級和國中部一年級各招收3班、共177個名額，籌備處主任楊雅妃表示，1月2日受理網路報名以來，家長詢問度十分踴躍，提醒學子須同時完成網路報名及現場繳件，才算完成報名程序。

    南部半導體S廊帶成型，為滿足高科技人才子女教育需求，南科管理局在橋頭新市鎮設置高科實中，將招收幼兒園到高中及雙語部，新校舍預計117年8月完工開校，屆時將有70班，提供約2千名學生就讀。

    由於台積電等科技大廠已陸續進駐楠梓園區，高科實中去年宣布將提前於114學年度招生，預計國小部一年級和國中部一年級各招收3班、177個名額，招生對象分為園區生和非園區生，其中，國小部園區生70人、非園區生17人；國中部園區生72人、非園區生18人，園區生或非園區生報名餘額可互相流用。

    高科實中說明，園區生包括高雄（路竹）、橋頭、楠梓科學園區及其他科學園區事業單位、研究機構、創新育成中心，國科會所屬單位、其他園區實驗中學、高科實中教職員工及高雄3個科學園區服務類事業單位。

    另與高科實中訂有教育專業合作契約的公私立大專院校（含分部）或研究機構正式編制員額內員工，其子女也屬於高科實中園區生招生對象。

    非園區生是指今年2月19日（含）前設籍於「共同學區」者，共同學區範圍係指橋頭區甲北里、新莊里8-10鄰、14-18鄰，楠梓區翠屏里和藍田里8、10、16、17鄰。

    籌備處表示，114學年度新生須於1月2日至2月19日下午6點前完成網路報名，現場繳件時間為2月20、21日上午9點至下午4點、及22日上午9點至12點，由於同時完成網路報名及現場繳件，才算報名完成，提醒家長留意報名截止時間。

    籌備處表示，由於新校舍117年8月才會完工啟用，今年8月開學將先借用右昌國中20多間教室，供新生上課。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播