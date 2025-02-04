高科實中首招177名額 2/19前網路報名

高科實中將提前於今年8月（114學年度）招生，圖為基地模擬圖。（圖由高雄市政府提供）

2025/02/04 15:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕國立高科實驗高級中等學校（簡稱高科實中）提前於今年8月（114學年度）辦學，預計國小部一年級和國中部一年級各招收3班、共177個名額，籌備處主任楊雅妃表示，1月2日受理網路報名以來，家長詢問度十分踴躍，提醒學子須同時完成網路報名及現場繳件，才算完成報名程序。

南部半導體S廊帶成型，為滿足高科技人才子女教育需求，南科管理局在橋頭新市鎮設置高科實中，將招收幼兒園到高中及雙語部，新校舍預計117年8月完工開校，屆時將有70班，提供約2千名學生就讀。

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由於台積電等科技大廠已陸續進駐楠梓園區，高科實中去年宣布將提前於114學年度招生，預計國小部一年級和國中部一年級各招收3班、177個名額，招生對象分為園區生和非園區生，其中，國小部園區生70人、非園區生17人；國中部園區生72人、非園區生18人，園區生或非園區生報名餘額可互相流用。

高科實中說明，園區生包括高雄（路竹）、橋頭、楠梓科學園區及其他科學園區事業單位、研究機構、創新育成中心，國科會所屬單位、其他園區實驗中學、高科實中教職員工及高雄3個科學園區服務類事業單位。

另與高科實中訂有教育專業合作契約的公私立大專院校（含分部）或研究機構正式編制員額內員工，其子女也屬於高科實中園區生招生對象。

非園區生是指今年2月19日（含）前設籍於「共同學區」者，共同學區範圍係指橋頭區甲北里、新莊里8-10鄰、14-18鄰，楠梓區翠屏里和藍田里8、10、16、17鄰。

籌備處表示，114學年度新生須於1月2日至2月19日下午6點前完成網路報名，現場繳件時間為2月20、21日上午9點至下午4點、及22日上午9點至12點，由於同時完成網路報名及現場繳件，才算報名完成，提醒家長留意報名截止時間。

籌備處表示，由於新校舍117年8月才會完工啟用，今年8月開學將先借用右昌國中20多間教室，供新生上課。

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