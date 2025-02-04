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    拚櫃量、顧減碳 港務公司推行銷獎勵方案

    台灣港務公司推出行銷獎勵方案，希望力拚貨櫃量，兼顧減碳。圖為高雄港空拍照。（台灣港務公司提供）

    台灣港務公司推出行銷獎勵方案，希望力拚貨櫃量，兼顧減碳。圖為高雄港空拍照。（台灣港務公司提供）

    2025/02/04 11:24

    〔記者洪定宏／高雄報導〕為吸引更多國際船隻停靠台灣，並鼓勵航商採用更具高效環保的運輸模式，台灣港務公司推出新一波「行銷獎勵方案」，除加碼提高原有的「貨櫃增量」及「藍色公路」獎勵額度，特別新增「新闢航線」及「洲際貨櫃碼頭雙靠」獎勵項目，希望促使高雄港整體貨櫃量目標至少提升3%。

    港務公司強調，去年獎勵方案預算6億5000萬元，預計發放6億2000萬元，成果為高雄港整體貨櫃量增加4.5%；預估今年可動支預算為6億4000萬元，與去年發放金額相比，仍將增加2000萬元。

    港務公司指出，因進出口貿易量尚未有明顯復甦現象，貨櫃量成長動能將聚焦在轉口，加上今年地中海與馬士基航運組成的2M聯盟解散、馬士基與赫伯羅德另合組雙子星聯盟（Gemini）等航運情勢變化，所以趁此聯盟航商重新佈署航線時機，提高貨櫃增量獎勵單價，並推出新闢航線獎勵，以吸引聯盟新航線掛靠高雄港及進行轉口作業。

    港務公司表示，2013年開始，每年實施藍色公路獎勵，鼓勵業者減碳，目前除了國籍航商經營兩條國內固定航線外，外籍航商均以國際航線空艙便載方式承運。

    為進一步鼓勵航商多利用藍色公路，減少陸路貨櫃車南北往返造成的碳排，今年提高藍色公路獎勵單價，且考量外籍航商採租用艙位方式轉運，獎勵對象由船舶運送人調整為貨櫃擁有者。

    港務公司強調，高雄港第六、七貨櫃中心啟用後，沿海路受貨櫃車專用車道施工影響，導致沿線交通壅塞，所以編列8000萬元預算辦理「高雄港洲際貨櫃碼頭雙靠獎勵」，鼓勵航商以海運方式取代陸拖，減少對市區交通的壓力。

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