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    氣候變遷與全球化加劇害蟲問題 環境部擬設環境害蟲防治專業技術中心

    「荔枝椿象」為外來入侵害蟲，近年已擴及全台，會危害龍眼、荔枝等重要經濟作物，其成蟲噴出的臭液對眼睛及皮膚具腐蝕性。（資料照）

    「荔枝椿象」為外來入侵害蟲，近年已擴及全台，會危害龍眼、荔枝等重要經濟作物，其成蟲噴出的臭液對眼睛及皮膚具腐蝕性。（資料照）

    2025/02/03 19:38

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕氣候變遷加劇與全球化，易造成新興害蟲入侵、登革熱等傳染病的風險增加，環境害蟲問題日益受到關注。為整合國內環境害蟲防治資源，環境部化學署規劃設立環境害蟲防治專業技術中心，針對蟑螂、白蟻、登革熱病媒蚊等環境害蟲，進行蟲源培育、藥效檢測、抗藥性管理等工作，協助國內在未來面對各類環境害蟲議題時能有更周全的準備。

    中興大學昆蟲學系特聘教授李後鋒表示，氣候變遷對害蟲種群分布和繁殖將有直接影響，不僅僅是數量上的增加，還可能改變它們的行為模式和生態習性，在氣候變遷模型推估下，若氣溫繼續升高，埃及斑蚊將向北擴散，白蟻造成的經濟損失也會增加，因此需要調整既有害蟲的防治模式，並因應新害蟲的發生。

    環境部化學署危害控制組長倪炳雄表示，隨都市化與全球化，加上氣候變遷加劇與國際交通頻繁往來，環境害蟲問題日益受到關注。國內近20年來，病媒防治業者數量成長近5倍；近5年環境用藥販賣業者數量也成長近3倍，顯示防治需求顯著成長。

    倪炳雄表示，為整合環境害蟲防治管理經驗及現有資源，規劃成立「環境害蟲防治專業技術中心」，針對常見的蟑螂、蚊子、蒼蠅、白蟻、跳蚤等環境害蟲，以及登革熱的病媒蚊埃及斑蚊、白線斑蚊，與疣胸琉璃蟻、荔枝椿象等新興害蟲或外來害蟲，進行蟲源培育、環境害蟲防治藥劑檢測、防治技術研究及開發、抗藥性管理、害蟲鑑定，並培訓基礎蟲害研究人員等，協助國內未來面對各類環境害蟲議題時，能有更即時與周全的準備。

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