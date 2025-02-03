南投縣春節遊客人數銳減 日月潭居冠、另有隱藏版冠軍

日月潭的湖光山色美麗，是南投縣七大風景區遊客數最多的景點。（張姓民眾提供）

2025/02/03 18:07

〔記者陳鳳麗／南投報導〕疫情結束後國人瘋出國，國旅人數銳減也反映在南投春節遊客數，南投縣府觀光處統計，大年初一到初五日月潭等7個風景區，總遊客人次163萬人次，比去年同期減少了47萬人次，日月潭的遊客數今年雖仍居冠，但也比去年銳減6.7萬人次。隱藏版冠軍是未納風景區的紫南宮，每天都破10萬人。

南投縣府觀光處指出，大年初一到初五不含紫南宮和南投燈會的7個風景區，包括：日月潭、清境農場、清境高空觀景步道、溪頭、松柏嶺、雙龍園區、瑞龍園區等7個風景區，5天合計遊客數約有163萬人次，其中以大年初二前來遊玩的人數最多，全縣約有40萬人次。

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7個風景區的遊客人數，仍以日月潭居冠，日月潭區初一到初三的遊客數，每天都逾4萬人次，其中初二有4萬8912人為遊客數最多的一天，5天合計遊客數有19萬9000多人次，比去年的26萬7000千多人次，少了6萬7000多人次。

7個風景區遊客數次多的是清境農場，但每天人數都未破萬，大年初二遊客數最多，但也只有6307人次，而避暑勝地溪頭和松柏嶺遊客數差不多，初二到初五兩地皆為3000多人，但大年初一走拜廟的人多，松柏嶺遊客數達4360人，溪頭則為3110人。

南投縣春節5天假期的遊客數，當日最多與5天合計冠軍的景點，其實是未納入風景區統計的竹山紫南宮，紫南宮所有停車場，加上商借消訓中心停車場都大爆滿，而紫南宮聯外道路甚至國道3號，都因到紫南宮遊客車潮太多而造成壅塞，而廟方統計，每天的遊客數都破10萬人次。

紫南宮是南投縣遊客數最多的隱藏版景點，大年初一到初五每天遊客數破10萬人。（記者陳鳳麗攝）

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