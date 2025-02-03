春節連假2山難 雪管處小編語重心長籲請山友做好「這些事」

1名男性山友於1月26日在雪山西稜線230林道9K崩壁墜崖，消防救難人員到場救援。（圖由苗栗縣政府消防局提供）

2025/02/03 17:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節連假期間，台灣山區不平靜，雪霸國家公園轄境也於1月26、27日，分別發生1名男性山友於雪山西稜線230林道9K崩壁墜崖死亡、1名女性山友於大霸北稜馬洋池通報迷途至今尚未尋獲的山難事件。雪霸國家公園管理處於今（3）日在官方臉書粉絲專頁，分享登山應注意事項，希望大家新的一年，在山上平平安安的「蛇來蛇去」，登山團進團出「不蛇（捨）」不離不棄。

雪管處臉書粉專PO文表示，230林道9K崩壁處，雪管處已架設安全提醒事項並建議高繞的指示牌面，高繞路段也有架設輔助繩索可以使用；或許，採用腰繞崩壁方式可以省去半小時的時間，但，也有可能失去後半輩子的時間，「請大家多走半小時的高繞路，各位也能多走半輩子的登山路」。

請繼續往下閱讀...

雪管處表示，在後山林開放政策的風氣引領之下，處方已經把多數的「禁止」這2個字眼換成「建議」，也包含230林道9K崩壁的指示牌面上，都沒有「禁止」這2個字，無非就是請大家可以學習為自己的登山行為負責任，最終，也希望各位要學習為自己的生命負起責任。

至於大霸北稜馬洋池迷途案件，雪管處臉書粉專表示，因為搜救行動仍在持續中，完整且客觀的報告書尚未出爐，請大家先不要膝反射式地要救難付費或浪費社會資源，先以現有資訊提醒部分事項：

1. 落單後迷途，請牢記333原則（3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食，將有生命危險），留在原地做好保暖避免失溫，是迷途者最重要的工作；此外，保持冷靜很困難，但你非得如此不可。

2. 人與背包千萬不可分離，背包裝備是待援過程的維生物資，且能否平安渡過第1晚的重要資源。

3. 依據現場救難人員回報及雪地足跡照片研判，迷途者有往下切往溪谷的可能性。台灣山高水深，下切溪谷將有極高機率遇上崩壁、高落差或峽谷等困難地形，會將迷途者置身於無法回頭的情形，且加深救援的困難度。因此，迷途者切記不要下切溪谷，很困難但你非得如此不可。

4. 該隊是否為自組團/商業團/共乘團等或該隊伍是否有分隊以及分隊的決策，因為尚未有調查報告書出爐，在此我們不加以評論，如果日後報告書有說明分隊的過程，或許日後再專章討論，只能說，要照顧/陪同隊伍中能力較低的人一起下山，很困難但你非得如此不可。

最後，雪管處也不厭其煩地說明，雪季期間登山真的不比一般季節，外在環境都相對困難，冰、雪、岩地形和低溫環境都會比一般季節登山難度加成許多，真的要請大家認真對待雪季期間的登山活動，雪攀裝備該準備的不要偷懶，保暖工作也要更落實，遇到困難地形或惡劣天氣要撤退，很困難但你非得如此不可。雪管處也感謝雪季期間與年假期間還要上山的救難人員，表示「辛苦你們了」。

雪管處於230林道9K崩壁處，架設建議高繞的指示牌面。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

雪管處於230林道9K崩壁處，架設安全提醒事項。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法