馬公市公所新春團拜舉辦摸彩 抽出153位幸運同仁

馬公市公所新春團拜，展開新年新氣象。（馬公市公所提供）

2025/02/03 17:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆新年後的首個上班日，馬公市公所今（3）日舉辦新春團拜，市長黃健忠偕同主任秘書林寶伶及各課室隊所主管，向全體職員工致以新春祝福，感謝大家在過去一年為市政發展的付出與努力，並勉勵新的一年持續精進，強化行政效率，以更優質的公共服務回應市民期待。活動現場氣氛熱絡，並舉辦摸彩活動，抽出153位幸運同仁，為新春開工日增添喜氣與祝福。

本次摸彩活動獎項豐厚，其中市長獎5000元（3名），由財經課陳敏祥、民政課洪景彬、清潔隊張明傑獲得，象徵新年好彩頭。此外，主管獎2000元1名、1000元13名，以及多項現金獎勵：3000元8名、2000元10名、1000元30名、800元30名、600元40名，讓得獎者滿載而歸，現場歡聲不斷，洋溢濃厚的春節喜悅。

請繼續往下閱讀...

活動同時獲得多方熱心支持，包括馬公市民代表會副主席莊國輝贊助紅包、澎湖縣議員陳佩真贊助禮品2份、望安鄉代理鄉長洪棟霖贊助禮品1份、全家便利商店提供12份禮品，菜園社區發展協會理事長黃文隆與嵵裡社區發展協會理事長蔡武童亦各贊助紅包，為新春團拜增添更多年節溫暖與祝福。

市長黃健忠表示，馬公市公所近300位職員工是市政運作的重要支柱，無論是基層服務、市容維護、社福推動或行政管理，每一位同仁的努力，都是推動城市發展的關鍵。今年將持續深化市民參與感、市容環境優化及社福精進等施政方向，讓公共服務更貼近市民需求、強化地方認同感。

馬公市長黃健忠抽出幸運獎得主，頒發現金紅包。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法