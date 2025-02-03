台南龍崎空山祭春節期間湧入逾2萬人次 小旅行也夯

2025台南龍崎空山祭，春節期間湧入逾2萬人次參觀。（記者劉婉君攝）

2025/02/03 14:00

〔記者劉婉君／台南報導〕有「最美山林燈節」之稱的台南龍崎光節空山祭，每年吸引許多遊客參觀，今年農曆春節連假期間，湧入逾2萬人次，自去年12月28日開展迄今，累計已有6萬人次參觀，票房所收入突破410萬元。

連假9天期間，龍崎空山祭僅1月28日除夕當天休園，單日入園人次以大年初三的3282人最多，而以往參觀民眾以南部人居多，今年透過ibon售票，有一半左右的購票地點在台北。

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周邊活動也推出6場工作坊，包括竹編提燈等，不少家長帶著小朋友一起跟著龍崎在地的竹藝師動手作。

「新豐潮小旅行」獲得好評，帶領遊客從空山祭周邊地區開始認識及體驗，還有民眾加碼2刷，參加2場小旅行，體驗不同的田園之美。

小旅行最終場D路線，將於8日下午走訪龍崎牛埔泥岩生態園區，走入龍崎的月世界水塘中心，看看蜿蜒的龍脊和壯闊的月世界，30人成團 ，報名至6日中午止，目前仍有名額，相關報名資訊可查詢「關廟青」臉書粉絲頁。

2025台南龍崎空山祭，春節期間湧入逾2萬人次參觀。（記者劉婉君攝）

2025台南龍崎空山祭，春節期間湧入逾2萬人次參觀。（記者劉婉君攝）

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