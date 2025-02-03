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    駕駛人注意！台88線快速公路5日起封閉1線道施工

    台88線快速公路維修伸縮縫施工地點。 （公路局提供）

    台88線快速公路維修伸縮縫施工地點。 （公路局提供）

    2025/02/03 14:05

    〔記者葉永騫／屏東報導〕台88線快速公路因伸縮縫損壞及老舊，交通部公路局南區養護工程分局進行汰換工程，從2月5日~25日共2階段汰換工程，施工的方向為屏東往高雄方向，遇下雨或連續假期則停止施工，由於採取日間施工，封閉一線車道，駕駛人最好提早改道，以避免塞車。

    公路局南區養護工程分局表示，第1階段施工為:西向主線15k+919、15k+570及15k+400共3道，採日間半半施工（上午8時至下午5時），2月5日至10日封閉外側車道施工，開放內側通行；2月10日至14日，封閉內側車道施工，開放外側通行，替代道路可從台88線西向下萬丹匝道→188縣道→上萬丹匝道→台88線往高雄。

    第2階段:西向主線14k+664、14k+484共2道，採日間半半施工（上午8時至下午5時），2月17日至2月21日封閉外側車道施工，開放內側通行；2月21日至2月25日封閉內側車道施工，開放外側通行，替代道路為台88線西向下萬丹匝道→188縣道→188縣道上萬大大橋→上大發匝道（高雄）。

    公路局呼籲駕駛人，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網了解車況，相關問題可連絡鳳屏工務段08-7555363。

    台88線快速公路屏東往高雄維修伸縮縫施工地點。 （公路局提供）

    台88線快速公路屏東往高雄維修伸縮縫施工地點。 （公路局提供）

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