高雄飛熊本今首航 許智傑感傷：跟華航前董座謝世謙一起爭取的

立委許智傑團隊今由執行長許智善率隊20人，今搭乘高雄、熊本首航班機跨海到日本參加首航儀式。（許智傑提供）

2025/02/03 12:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委許智傑團隊今由執行長許智善率隊20人，搭乘高雄、熊本首航班機跨海到日本參加首航儀式；除強化台日交流，許智傑也感傷指出，這是跟上個月離世的前華航董座謝世謙一同爭取來的。

許智傑團隊今帶著高雄市長陳其邁委託的高雄熊紀念品，搭乘高雄熊本首航機到日本參加首航儀式，並規劃拜訪熊本縣知事木村敬、熊本市長大西一史等地方政要，及台積電熊本廠。

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代表許智傑出席的執行長許智善表示，一直期待這趟旅程，希望可爭取更多高雄與熊本合作交流的機會，以及雙方旅客互訪。

許智傑則表示，長年在立法院交通委員會，對高雄航空發展非常關注，尤其高雄在發展AI首都，航線就是未來產業的重要基石。

這幾年積極爭取成功超過10條航線，希望可深化高雄與日本互動，今年起更爭取到皮卡丘飛機及三麗鷗飛機首次到高雄，話題十足廣受大小朋友歡迎。

至於熊本航線推動甘苦談，許智傑感傷指出，這是他跟上個月離世的華航前董座謝世謙一同爭取來的，能快速宣布航線消息，也代表自己深耕南台灣航空的努力。

許智傑也透過台灣駐日本代表處，邀請熊本縣知事木村敬、熊本市長大西一史等地方政要到高雄參訪，並強調要請他們吃在地美食，未來包含兩地航線增班、台積電廠正式運轉，兩地舉行名物、名產展售會、甚至到高雄機場設置熊本熊專屬候機室等，都是積極努力的方向。

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