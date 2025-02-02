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    過年機場接送「司機超脫序！」 嚇到換手驚呼：到桃機還不醒

    過年機場接送，司機竟超脫序開車，讓客人嚇到換手。示意圖。（資料照）

    過年機場接送，司機竟超脫序開車，讓客人嚇到換手。示意圖。（資料照）

    2025/02/02 20:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕信用卡公司推出的機場接送服務，深受不少民眾喜愛。不過有網友透露，年假尾聲叫了從台中往桃園機場的專車，沒想到司機大哥不僅大遲到，開了導航還會走錯路，上國道後甚至瘋狂灌能量飲料提神，讓原PO嚇歪直呼，「到底機場接送是有多血汗？」

    網友在社群平台Threads發文，表訂的凌晨四點半，卻一直聯繫不到司機，拖到快五點才出發，「加上各種搞不清楚狀況的表現，就已經警覺心大響！」原PO指出，司機開著導航卻搞不清楚左轉或右轉，上了高速公路開始偏移，「忽左忽右忽快忽慢的，從內線道一路滑到外線道，」更奇特的是，司機為了要保持清醒，「瘋狂灌著Redbull+瘋狂塗精油」。

    後來，原PO察覺不對勁，司機開始回的話都語無倫次，「我也從一開始對司機充滿憤怒與不滿，慢慢轉變成恐懼自己以及妻小的性命不保，果斷勸說停靠路肩立即換手後，司機果然在副駕駛座直接昏睡」。

    原PO解釋，因為擔心司機丟工作，換手駕駛時已經答應不會跟公司投訴，所以也不會提供車行的名稱，但原PO也感嘆，「過了一個半小時抵達桃園機場後還叫不醒司機，只好自己摸摸鼻子打開後車廂下行李，才完成了這次荒唐的『自助DIY』機場接送」。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「疫情後開放出國，遇到的機場接送也很可怕，一直偏來偏去，都沒辦法在車上好好睡覺」、「我完全不敢叫信用卡送的機場接送，在一次奪命飛車感之後。他們時間都排很緊」、「這個真的第一次聽過，還好當機立斷自己送機」、「應該是你的信用卡公司的問題，我遇過的幾乎都是穿套裝，精神都很好，這種的感覺比較像層層剝削下的結果」。

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