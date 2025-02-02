為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南龍崎文衡殿發放開運金、祈福紅包 湧入逾3500人潮

    龍崎文衡殿初五發放開運金，台南市長黃偉哲也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。（市府提供）

    龍崎文衡殿初五發放開運金，台南市長黃偉哲也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。（市府提供）

    2025/02/02 14:54

    〔記者王涵平／台南報導〕龍崎文衡殿在大年初五發放開運金，台南市長黃偉哲也前往該地發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。黃偉哲表示，今年農曆春節前發生0121地震，造成台南玉井、楠西地區的房屋損害，幸好市民都平安，而台南9天連假期間，各商圈景點都相當熱絡，包括海安、國華等商圈，到初三為止就吸引逾21萬遊客到訪，台南各景點也是人潮滿滿。

    今日雖然是春節連假最後一天，但各地燈節活動仍延續濃厚的節慶氛圍，龍崎文衡殿不僅是當地居民的信仰中心，也與龍崎的歷史發展緊密相連。近年來，隨著空山祭等文化活動的帶動，更成為遊客走春、參拜、體驗龍崎特色的重要景點。

    龍崎光節空山祭已成為台南冬季的代表性活動，展現豐富的自然景觀與人文底蘊，更透過創新的燈光藝術與科技互動，帶來耳目一新的觀展體驗。黃偉哲邀請全國民眾在元宵節前到台南龍崎走春祈福，感受光影交織的奇幻氛圍，並體驗台南深厚的文化魅力。

    龍崎文衡殿初五發放開運金，台南市長黃偉哲也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。（市府提供）

    龍崎文衡殿初五發放開運金，台南市長黃偉哲也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。（市府提供）

    龍崎文衡殿初五發放開運金，台南市長黃偉哲（左）也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。（市府提供）

    龍崎文衡殿初五發放開運金，台南市長黃偉哲（左）也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播