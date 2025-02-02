台南龍崎文衡殿發放開運金、祈福紅包 湧入逾3500人潮

龍崎文衡殿初五發放開運金，台南市長黃偉哲也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。（市府提供）

2025/02/02 14:54

〔記者王涵平／台南報導〕龍崎文衡殿在大年初五發放開運金，台南市長黃偉哲也前往該地發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。黃偉哲表示，今年農曆春節前發生0121地震，造成台南玉井、楠西地區的房屋損害，幸好市民都平安，而台南9天連假期間，各商圈景點都相當熱絡，包括海安、國華等商圈，到初三為止就吸引逾21萬遊客到訪，台南各景點也是人潮滿滿。

今日雖然是春節連假最後一天，但各地燈節活動仍延續濃厚的節慶氛圍，龍崎文衡殿不僅是當地居民的信仰中心，也與龍崎的歷史發展緊密相連。近年來，隨著空山祭等文化活動的帶動，更成為遊客走春、參拜、體驗龍崎特色的重要景點。

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龍崎光節空山祭已成為台南冬季的代表性活動，展現豐富的自然景觀與人文底蘊，更透過創新的燈光藝術與科技互動，帶來耳目一新的觀展體驗。黃偉哲邀請全國民眾在元宵節前到台南龍崎走春祈福，感受光影交織的奇幻氛圍，並體驗台南深厚的文化魅力。

龍崎文衡殿初五發放開運金，台南市長黃偉哲也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。（市府提供）

龍崎文衡殿初五發放開運金，台南市長黃偉哲（左）也前往發放蛇年祈福紅包，現場湧入超過3500人。（市府提供）

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