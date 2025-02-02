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    往年擠爆候補櫃檯場景未見 澎湖62班機、5274座位備戰收假日

    澎湖縣政府旅遊處在澎湖機場設立聯合候補櫃檯。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府旅遊處在澎湖機場設立聯合候補櫃檯。（澎湖縣政府提供）

    2025/02/02 11:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年農曆春節假期已到尾聲，由於長達9天假期，有利於紓解交通運輸巔峰時段，澎湖航空站自今（2）日上午起，即可見民眾攜家帶眷準備返台。雖然班機訂位客滿，但民眾陸續都能順利補上座位，現場候補旅客不超過50人，輸運狀況還算順利，並未像往年一樣，擠爆機場聯合候補櫃檯。

    根據澎湖航空站統計，今年1月25至2月1日共8天，由空運入境澎湖人數達到31036人其中1月25日至1月30日是入境高峰，共有25894人。另外，澎湖機場1月29日起已開始出現返台旅客，截至2月1日合計有19155位。

    澎湖航空站發布今日提供運量，澎湖往台北共23班，提供2225座位數；澎湖往高雄共21班，提供1675座位數；澎湖往台中共13班，提供1024座位數；澎湖往台南共4班，提供280座位數；澎湖往嘉義共1班，提供70座位數，合計62班，總座位數為5274座位數，到場航班亦同。62班離站班機之中，中型機有9班，分別為A321機型5航班、B738機型4航班。

    雖然今日航班皆訂位客滿，但截至今日上午9時50分止，各航線合計已候補上34位旅客，現場尚有38位旅客在等待候補，疏運情形尚屬良好。澎湖縣政府旅遊處也派員進駐機場，設置聯合候補櫃檯，隨時視狀況，與航空公司、立委楊曜服務處、民航局及國防部協調加班事宜。

    澎湖機場聯合候補櫃檯依照登記順序，陸續安排候補旅客登機。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖機場聯合候補櫃檯依照登記順序，陸續安排候補旅客登機。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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