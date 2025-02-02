南迴公路出現車潮 公路局：持續行進無塞車 今起交通狀況良好

金崙北車多，但仍保持前行。（安朔交控中心提供）

2025/02/02 11:35

〔記者劉人瑋／台東報導〕春節連假將結束，昨晚南迴公路出現車龍狀況，但公路局表示，執行「慢進快出」及「儲車水庫」疏導車流，保持雖車多但仍持續有序前進，且不塞在草埔隧道內，而2月2日上午截至10時止，高屏及台東地區省道車流狀況正常，無壅塞情形。

公路局表示，自昨中午12時起連續10小時南下方向車流量超過1000輛/小時，整日流量達到16890輛，公路局安朔交控中心啟動沿線「慢進快出」及「儲車水庫」號誌控制策略引導車流續進。

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而昨部分瓶頸路段出現車多情形為金崙路段（台9線395K）二車道縮減為一車道處，11-17時出現車多狀況，透過警方於瓶頸點加強引導，下游處金崙北路口實施禁止左轉管制加強疏通，安朔交控中心調整上游處號誌縮短主線綠燈截流、下游處號誌延長主線綠燈疏導。

再者車多處為雙流路段（台9線440K）二車道縮減為一車道處，13-22時出現車多壅塞情形，楓港工務段於12時起啟動漸變延長措施，透過智慧號控輪放，安朔交控中心調整上游處號誌縮短主線綠燈截流、下游處號誌延長主線綠燈疏導。

公路局表示，在如今策略下，「的確不可能像平日一樣快速，但至少不出現動彈不得狀況」，且行駛路肩車輛也少，警車行駛路肩巡邏也暢行無阻，難見違規攔停開罰。

昨天雙流路段實施漸變延長措施，使用路人提前匯流順暢前進。（安朔交控中心提供）

昨天雙流路段實施漸變延長措施，使用路人提前匯流順暢前進。（安朔交控中心提供）

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