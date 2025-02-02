墾丁大街夜間步行街景不一樣了！ 獲遊客「酷炫」好評

墾丁大街標線型人行道讓街景很不一樣。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/02 10:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁大街是恆春半島遊客晚間必逛的景點之一，屏東縣政府為了給更好的人行空間，在大街規劃標線型人行道，春節連假期間收到不錯效果，遊客逛街大多走在人行標線內，攤位也因人行道整齊內縮，整個街況及行車秩序比過去整潔許多，不少遊客都拍照直呼「好逛」，屏縣府召開檢討會，也將與恆春鎮公所加速攤販自治條例擬定。

春節假期進入尾聲，屏縣府交旅處與各單位到墾丁召開檢討會，今年假期間當地住宿率雖下滑，但一日遊的遊客仍不少，沒有發生消費糾紛、夜間鬧事等狀況，春節前啟用的「標線型人行道」則成為關注焦點，許多小瑕疵及待改善項目成為討論話題，但各單位及攤商仍肯定這項人車明確分道的措施。

請繼續往下閱讀...

「希望朝好的方向前進！」墾丁大街管委會主委曾春惠指出，漆上綠色的標線型人行道，對於步行遊客來說相當明顯能遵循，攤商也大多能夠在人行道後的設施帶整齊擺設，但日間商家上下貨臨停的停車彎、擺攤及撤攤時間，以及部分路段設施帶不足等問題，後續還需要進一步改善，但墾丁大街已經展現不錯的新氣象。

恆春鎮公所秘書周志仲、鎮代會主席趙記明等地方代表也認為，墾丁近年受到大量負面訊息抨擊，目前正是徹底改變的最佳時機，針對過去遭人詬病的二房東及攤位擺設不當等亂象，都會儘快透過攤販自治條例的擬定來改善。

屏縣府交旅處強調，春節假期前顯府接手台二十六線墾丁大街段的路權，在恆春鎮攤販自治條例擬定前，屏縣府透過市集方式來規範當地攤販行為，也不斷滾動修正標線型人行道及周邊人行、車道環境改善，未來攤販自治條例擬定後，縣府將沿革監督後續執行，對於當地違法違規行為絕不寬待，「墾丁大街形象已經沒有一再犯錯的空間！」

墾丁大街標線型人行道讓街景很不一樣。（記者蔡宗憲攝）

墾丁大街標線型人行道讓街景很不一樣。（記者蔡宗憲攝）

遊客逛街大多走在人行標線內，攤位也因人行道整齊內縮，整個街況及行車秩序比過去整潔許多。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法