今明逾15萬人入境 桃機春節尾聲迎來疏運高峰

桃園國際機場今明2天預估入境人數超越15萬人次，為春節疏運入境高峰。（記者朱沛雄攝）

2025/02/01 19:59

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕隨著春節連假即將結束，根據桃園機場網站旅運人數預報數據，今、明2天預估旅運量均超越14萬人次，今（1）日入境旅客人數為7萬4千餘人次，入境旅客6萬4千餘人次；明（2）日入境旅客則達到7萬8千人餘人次，出境旅客約6萬9千人次。今、明2天為春節疏運入境高峰，其中明日入境旅客7萬8千人餘人次為疫情後新高。

機場公司指出，2月1日桃園機場旅客預報量152,493人次，在入境部分15:00起為疏運高峰，至23:00前，每小時平均4,195人次，尤其於表定航班抵達時刻17時及21時每小時入境人次都超過6,000人，整日入境74,605人，較出境64,394人高出15.8%；2月2日凌晨4-6時入境人數總計也達7,225人，較前一日6,547人亦成長10.35%。桃園機場大聯盟各夥伴合作努力之下，務必讓旅客雖然排隊但仍有序前進。

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國光客運加派車輛 疏運深夜入境旅客

為疏運2月1日跨2月2日深夜入境旅客，國光客運額外調派9輛加班車進駐，以確保旅客能及時搭乘，包括1819往台北車站增派4輛加班車，原班距約10分鐘，可視需求縮短至低於5分鐘；1860往台中春節疏運期間已增開深夜班次至 01:50，今日再增派5輛加班車以提升運能。另機場公司在排班計程車調度上亦已提前聯繫支援車輛待命，依據運量預報適時進場支援。

機場公司表示，入境國人可多加利用桃園機場e-Gate，具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可亦得使用，省時又方便。

機場公司提醒旅客返國時注意勿攜帶動植物及相關產品入境，機場入境設有肉品檢查站及檢疫犬，經查獲違規者最高可處100萬元罰鍰。

此外，入境旅客攜帶酒類、現金、有價證券、自用物品等超過免申報額度時，請依法向海關申報，並經紅線 （應申報檯）通關。其中攜帶總值逾新臺幣3萬5千元的自用及家用行李物品亦須申報。

桃園國際機場今明2天預估入境人數超越15萬人次，為春節疏運入境高峰。（記者朱沛雄攝）

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