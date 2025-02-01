初四午後國道11地雷路段曝光 3路段預估塞到凌晨

大年初四2月1日上午9時許，國1北向233.8公里處發生7輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道。（圖由高公局提供）

2025/02/01 13:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初四（2月1日），各地湧現北返車潮，高速公路局表示，今天下午預估有11個重點壅塞路段，多數路段的北返車潮預估會至深夜，其中國1、國3竹苗路段及國5宜蘭坪林路段可能跨夜到凌晨。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段，國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、以及國10仁武-左營端，上述路段預判晚間9點前就能紓解。

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國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林，上述路段預判深夜才會紓解。高公局科長張嘉宏表示，國1、國3北向苗栗至新竹路段，以及國五宜蘭至坪林路段，需更多時間消化北返車流，可能會跨夜到凌晨才會紓解。

高公局表示，今天截至上午11時，國道全線交通量為41.1百萬車公里，今日交通量預估136百萬車公里，在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段，主要為國1北向南屯至台中系統；國3北向彰化系統至和美、大山至西濱；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。

今天上午嚴重影響行車順暢的事故，上午8時58分於國1北向209.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時06分排除，造成後方車流回堵5公里；9時16分於國1北向232.4公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時36分排除，造成後方車流回堵9公里；9時25分於國1北向233.8公里處發生7輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，於上午10時排除，造成後方車流回堵10公里。

高公局呼籲民眾，開車出門先養足精神、做好車況檢查，上車後應正確繫妥安全帶，途中隨時保持安全行車距離、注意車前狀況並切勿超速。

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