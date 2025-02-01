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    春節暖心 周大觀文教基金會送愛立陶宛

    台灣愛傳送立陶宛，立陶宛肌萎國會議員莫妮卡．奧什米安斯基恩（前排中間坐者） ，克服自身限制且熱心為民喉舌，周大觀文教基金會創辦人周進華（前排右二）帶領台灣生命鬥士一行人，春節期間跨國傳愛，向莫妮卡．奧什米安斯基恩致敬。（周大觀文教基金會提供）

    台灣愛傳送立陶宛，立陶宛肌萎國會議員莫妮卡．奧什米安斯基恩（前排中間坐者） ，克服自身限制且熱心為民喉舌，周大觀文教基金會創辦人周進華（前排右二）帶領台灣生命鬥士一行人，春節期間跨國傳愛，向莫妮卡．奧什米安斯基恩致敬。（周大觀文教基金會提供）

    2025/02/01 11:20

    〔記者林曉雲／台北報導〕立陶宛肌萎國會議員莫妮卡．奧什米安斯基恩，克服自身限制而熱心為民喉舌，周大觀文教基金會創辦人周進華帶領台灣生命鬥士一行人，春節期間跨國送愛，向莫妮卡．奧什米安斯基恩致敬，並歡迎莫妮卡夫妻於今年9月來台灣參加「完整生命．完整地球」公益活動。

    在我國駐立陶宛大使王雪虹協助下，周大觀文教基金會赴立陶宛送愛。周大觀文教基金會國際及兩岸交流中心執行長周上觀表示，全球各界推薦3499位熱愛生命獎章候選人中，包括立陶宛肌萎國會議員莫妮卡．奧什米安斯基恩、土耳其無障礙國會議員塞爾坎．拜拉姆（Serkan Bayram）、阿富汗音樂教父薩爾馬斯特（Ahmad Sarmast）、貝里斯全盲天使艾麗莎．費雪（Alyssa Fisher）、墨西哥義肢登山勇士聖地牙哥．金特羅（Santiago Quintero）等24位全球熱愛生命獎章得主，將於今年9月19日至27日會師台北接受贈獎，並展開關懷生命系列公益活動。

    周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，莫妮卡是現任自由黨（Laisvės partija）核心幹部，並加入身心障礙者組織「獨立生活」（Independent life），確保身心障礙人士的權益，活出自己每一天的美好，並幫助別人活出每一天的希望，為身心障礙者開了一扇窗，陪伴揮別罕病陰霾．迎向溫暖陽光，榮獲台灣周大觀文教基金會「第27屆全球熱愛生命獎章」。

    周上觀表示，周大觀文教基金會28年來持續推動「全球熱愛生命活動」，提倡和自己好（熱愛自己的生命）、和別人好（尊重別人的生命）、和地球好（維護地球的生命），迄今共表揚7大洲、81國、481位全球熱愛生命獎章得主，16位全球熱愛生命文學創作獎得主、41位希望獎章得主，並關懷守護35萬多名全球最弱勢癌童，有「生命諾貝爾獎」之稱。

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