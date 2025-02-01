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    初四迎財神！屏東都城隍廟發送1.2萬份錢母 隊伍綿延數公里

    屏東都城隍廟大年初四發送錢母。（記者羅欣貞攝）

    屏東都城隍廟大年初四發送錢母。（記者羅欣貞攝）

    2025/02/01 11:12

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（1日）大年初四迎財神，每年發放發財錢母的屏東市都城隍廟財神殿，準備了1.2萬份錢母，民眾排隊隊伍綿延逾數公里長，十分壯觀；吳姓男子連續3年搶到頭香，昨天深夜11點就來排隊，整夜沒睡，今天（1日）全場第一個領到錢母超開心。

    屏東都城隍廟位於屏東火車站附近，香火鼎盛，廟內也有供奉五路財神爺的財神殿，大年初四發送錢母已經成為民眾春節期間最期待的活動，今天（1日）早上雖然下著雨，並未澆熄民眾的熱情，排隊隊伍從廟前的南昌街，沿著光復路、上海路，一路綿延到民族路、中山路，繞了一圈又一圈。

    今天上午9點良辰吉時到，廟方迎接財神，接著開始發放發財錢母，搶到頭香的吳姓男子前天深夜11點就來排隊，坐在椅子上徹夜守候，他開心說「已經連續3年排到第一個了！看到人多就快樂！」也希望求到好彩頭。

    屏東都城隍廟主委王家銘表示，發送錢母已經舉辦10來年，今年人潮比去年多，至少增加上千多人；民眾領到錢母後可以先拿到香爐過爐，順時針3次，再到金元寶順時針繞3次，祈求新的一年平安順利、好運發財。

    今天屏東縣議員方一祥、梁育慈等人也到場和廟方一起發送錢母，並向鄉親拜年， 全場喜氣洋洋；錢母預計發送到中午。

    排隊隊伍看不到盡頭。（記者羅欣貞攝）

    排隊隊伍看不到盡頭。（記者羅欣貞攝）

    屏東都城隍廟每年大年初四發放錢母。（記者羅欣貞攝）

    屏東都城隍廟每年大年初四發放錢母。（記者羅欣貞攝）

    屏東都城隍廟主委王家銘表示，領到錢母後要先過爐。（記者羅欣貞攝）

    屏東都城隍廟主委王家銘表示，領到錢母後要先過爐。（記者羅欣貞攝）

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