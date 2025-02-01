「開學領紅包！」，雪霸獎學金開放申請。（雪管處提供）

2025/02/01 10:06

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕為鼓勵周邊原住民學生敦品勵學，雪霸國家公園管理處自2022年起開辦轄區及周邊原住民優秀學生獎助學金，今年113學年度上學期於2月1日開始受理申請，至3月15日截止（郵戳為憑），歡迎符合資格的學子申請。

雪管處表示，凡設籍雪霸國家公園轄區及周邊行政區（苗栗縣泰安鄉、新竹縣尖石鄉及五峰鄉、臺中市和平區）2年以上（低收入戶學生不受設籍2年的限制），國小五年級至研究所具原住民籍身份，113年上學期學業平均成績達一定標準，且操行獎懲紀錄無受記過以上之處分，皆可申請獎學金。

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另外，具有特殊才藝者，學業平均成績達60分以上，且特殊才藝獲得縣（市）級以上政府機關、團體主辦，個人單項之成績名列前3名者，可申請特殊才藝獎學金。

雪管處指出，經過審核通過者，國小學生每人獲頒獎學金1000元，國中2000元，高中職（含五專前三年） 3000至5000元，大專校院（含五專後二年） 6000至8000元，研究所 6000至8000元，錄取大專以上學校及特殊才藝助學金為6000至1萬元整，依實際預算額度調整獎助學金及人數分配。

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