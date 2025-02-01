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    大甲鎮瀾宮抽出國運「中下」籤 解籤人：要溝通協調、建立共識

    大甲鎮瀾宮抽出國運籤，中斷連3年「中上」，媽祖指示「中下」籤。（記者黃旭磊攝）

    大甲鎮瀾宮抽出國運籤，中斷連3年「中上」，媽祖指示「中下」籤。（記者黃旭磊攝）

    2025/02/01 00:16

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中大甲鎮瀾宮今晚11點由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊，在大年初四子時（國曆31日深夜11時至12時）迎神日，抽出蛇年4支「四季籤」，其中，象徵國運籤的人口籤最受矚目，顏清標在媽祖前跪下，經過多次擲筊，抽出「中下」國運籤，解籤人指示，國運要溝通協調、建立共識年，經濟方面要繼續基礎，要傳承才能突破。

    鎮瀾宮今晚陣雨不斷，顏清標率鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、全體董監事，與台灣省陽宅教育協會理事長周建男（解籤人）虔誠向媽祖求籤，經過誦經團從晚間10時起誦經、獻貢後，在晚間10時59分在媽祖前下跪求籤，經過多次擲筊，抽出「人口」、「雨水」、「早冬」、「允冬」等4支「四季籤」，由周建男解籤說明。

    周建男表示，今年人口籤是癸丑，是郭華醉酒，這支籤中下，國運要溝通協調、建立共識年，在既有基礎上要捉住變化，轉型創新，國運籤也指示，原本的建設方面及經濟方面要繼續基礎，要傳承才能突破。

    鎮瀾宮抽出國運籤詩為「須知進退總虛言，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」，而鎮瀾宮前三年（虎、兔、龍年）都抽到國運「中上籤」，今年轉為「中下」，顏清標以台語說，老師有向大家解釋，大家要和諧，要溝通，所以說咱台灣經濟若要好，國運昌隆就是大家要互相，要溝通比較會圓滿。

    在場媒體提問說「是不是不要再內鬥、和諧休兵」，顏清標以台語答稱，老師說了、老師說了（就好）。

    鎮瀾宮抽出蛇年4支「四季籤」，左起依序為抽出「雨水」、「人口」、「早冬」及「允冬」籤詩。（記者黃旭磊攝）

    鎮瀾宮抽出蛇年4支「四季籤」，左起依序為抽出「雨水」、「人口」、「早冬」及「允冬」籤詩。（記者黃旭磊攝）

    鎮瀾宮董事長顏清標（右）在媽祖前擲筊求籤。（記者黃旭磊攝）

    鎮瀾宮董事長顏清標（右）在媽祖前擲筊求籤。（記者黃旭磊攝）

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