吉伊卡哇PK高雄綠之丘！ 高捷鹽埕埔站運量險勝高雄車站

吉伊卡哇人氣超旺，連帶拉抬高捷鹽埕埔站運量、在大年初二擠下高雄車站站成為各站亞軍。（記者王榮祥攝）

2025/01/31 21:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄兩處最新人氣景點高雄綠之丘與吉伊卡哇，農曆年節期間均吸引大批民眾走訪，連帶拉抬鄰近捷運站量能；高捷統計，大年初二O2鹽埕埔站運量險勝R11高雄車站站，顯示吉伊卡哇略勝一籌。

去年12月28日啟用的台鐵高雄車站雲朵天棚，在火車站屋頂上看風景瞬間成為高雄熱點，鐵道局則為其取名高雄綠之丘，與今年1月25日開幕的冬日遊樂園加吉伊卡哇，都成為高雄城區年節期間指標景點。

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高捷統計，大年初二紅橘兩線總運量27.7萬餘人次，勝過年初一的27.2萬餘人次，較特別的是鄰近駁二特區、愛河灣與吉伊卡哇的O2鹽埕埔站，單日運量達22927人次，險勝R11高雄車站站的21708人次。

R11高雄車站站因與台鐵轉乘，其運量長年佔據各車站亞軍，僅次於與高鐵、台鐵共構的萬年冠軍R16左營站，加上近幾年地下動漫街蓬勃發展，與去年底高雄車站成圓、雲朵天棚啟用等利多加持，高雄車站站老二地位加倍穩固。

高捷分析，吉伊卡哇人氣太旺，再加上農曆年節限定、一年僅一次的鹽埕區新樂街年節市集助陣，使得O2鹽埕埔站人氣爆棚，從原本中段班一舉躍昇第二，硬是擠下R11高雄車站站，研判市集結束、冬日遊樂園閉幕後，應該會回歸正常排序。

高捷O2鹽埕埔站年初二運量險勝R11高雄車站站，吉伊卡哇加上新樂街市集，總人氣略勝高雄綠之丘，圖為被市集包圍的鹽埕埔站3號出入口。 （記者王榮祥攝）

高雄一年一次的新樂街年節市集人氣高，不少民眾搭捷運走訪。（記者王榮祥攝）

長年位居高捷各車站運量亞軍的R11高雄車站站，大年初二被鹽埕埔站擠下、暫時排名第三。（記者王榮祥攝）

高雄車站高雄綠之丘過年期間吸引許多民眾造訪，體驗在火車站屋頂上看風景、散步的感覺。（記者王榮祥攝）

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