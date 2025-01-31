為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鋒面通過！初四各地局部短暫陣雨 白天舒適早晚低溫14度

    週六各地降雨機率仍偏高。（資料照）

    週六各地降雨機率仍偏高。（資料照）

    2025/01/31 21:31

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕春節連假進入尾聲！週六（1日）大年初四各地降雨機率偏高，北部、宜花地區有局部短暫陣雨；各地溫度早晚稍冷，台灣各地及金門、澎湖低溫約14到18度，高溫約22到26度，提醒民眾外出需帶傘備用。

    中央氣象署預報，週六鋒面通過，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨；今晚至明晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；恆春半島易有8至9級強陣風，請民眾多注意。

    溫度方面，週六各地溫度與今天類似，早晚稍冷，台灣各地及金門、澎湖低溫約14到18度，馬祖約12度，白天仍較為舒適，台灣各地高溫約22至26度，澎湖、金門、馬祖約16到20度。

    天氣風險公司指出，明後兩天就是連假最後的週末，預計明天東海會有鋒面發展並接近台灣，台灣附近的東北季風將在午後先稍微增強，不過冷空氣還不明顯，主要是沿海風力增大，另外迎風面地區降雨更加持續；要等到週日鋒面通過後，冷空氣才會南下，這時台灣又會由北而南經歷一次降溫。

    紫外線指數部分，週六全台縣市「中量級」。

    空氣品質方面，週六高壓迴流及鋒面通過，環境風場仍為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，週六各地低溫約14到18度，高溫約22到26度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，週六各地低溫約14到18度，高溫約22到26度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六全台縣市「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六全台縣市「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播