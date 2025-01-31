鋒面通過！初四各地局部短暫陣雨 白天舒適早晚低溫14度

週六各地降雨機率仍偏高。（資料照）

2025/01/31 21:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕春節連假進入尾聲！週六（1日）大年初四各地降雨機率偏高，北部、宜花地區有局部短暫陣雨；各地溫度早晚稍冷，台灣各地及金門、澎湖低溫約14到18度，高溫約22到26度，提醒民眾外出需帶傘備用。

中央氣象署預報，週六鋒面通過，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有零星短暫陣雨；今晚至明晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；恆春半島易有8至9級強陣風，請民眾多注意。

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溫度方面，週六各地溫度與今天類似，早晚稍冷，台灣各地及金門、澎湖低溫約14到18度，馬祖約12度，白天仍較為舒適，台灣各地高溫約22至26度，澎湖、金門、馬祖約16到20度。

天氣風險公司指出，明後兩天就是連假最後的週末，預計明天東海會有鋒面發展並接近台灣，台灣附近的東北季風將在午後先稍微增強，不過冷空氣還不明顯，主要是沿海風力增大，另外迎風面地區降雨更加持續；要等到週日鋒面通過後，冷空氣才會南下，這時台灣又會由北而南經歷一次降溫。

紫外線指數部分，週六全台縣市「中量級」。

空氣品質方面，週六高壓迴流及鋒面通過，環境風場仍為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

溫度方面，週六各地低溫約14到18度，高溫約22到26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六全台縣市「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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