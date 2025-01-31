連假還有2天！屏東熱博、落山風藝術季、四重溪溫泉季都好玩

今年屏東熱帶農業博覽會的彩稻開放民眾進入。（屏東縣政府提供）

2025/01/31 20:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節9天連假還有2天，如何把握假期尾巴走春散心，屏縣府推薦現正舉行的熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等活動，民眾可以在賞景之餘，深入體會屏東特殊人文風情。

2025年屏東熱帶農業博覽會1月25日春節連假首日開幕，持續至2月9日，除了除夕休園外，春節假期都有開放，地點在位長治鄉的屏東農業物產館與週邊，有五大展區「彩稻進行曲」、「地景長廊」、「未來願景」、「百花百果」以及「好食好事好物」；今年正值熱博10年轉型期，時間從1個月縮減到15天，內容深化，跟著農業未來趨勢淨零、綠能、生態、智慧科技規劃展區。

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今年熱博首度開放遊客走入彩稻田，有別於以往取得知名圖像授權，今年呈現屏東二峰圳伏流水的意象，打造屏東地景的專屬IP，鼓勵民眾走入稻田邊，親近土地，開園時間從上午10點半到晚上7點半，運用光環境創造出不同以往的景象。統計至今天（31日）晚間參觀人潮已逾42.2萬人次。

屏東縣長周春米今天（31日）也在臉書發文，分享走訪看海美術館，也到車城福安宮奉茶的行程，「祝福大家福氣滿滿平安健康」。

正在看海美術館與週邊登場的落山風藝術季邁入第6年，屏縣府傳播處表示，今年邀請台灣、美國、日本、印尼19組藝術團隊創作26組作品，除了在原有的看海美術館、沙灘建置藝術作品外，更將觸角延伸到街道、村莊以及旅店，藝術家們與在地元素結合，讓車城鄉海口村成為大型美術館。

此外，在四重溪溫泉公園舉行的屏東四重溪溫泉季，規劃炫麗的燈光藝術裝置，照亮四重溪及旭海溫泉區，讓整四重溪溫泉區煥然一新，溫泉季持續到今年3月初，期間舉辦各類精彩活動，也適合民眾把握連假最後幾天前往。

美麗的屏東四重溪溫泉季空拍畫面。（屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米今天透過臉書分享到車城海口看海美術館的行程。（取自屏東縣長周春米臉書）

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