蛇年裝置藝術+視、聽覺饗宴 竹縣鬧春走藝文風

蛇年裝置藝術加上視、聽覺饗宴，竹縣鬧春走藝文風。（縣府提供）

2025/01/31 19:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新春何處去？新竹縣推出響家裝置藝術展，愈夜愈美麗、多次獲國際設計獎的東興圳光藝節，以及多元呈現音樂之美的春響‧春想~新春音樂會等精彩活動。縣府邀請各地民眾來新竹縣走春，感受滿滿的蛇年儀式感和視覺、聽覺的雙重饗宴。

「有蛇出沒，請小心」！由藝術家郭奕臣策畫的響家裝置藝術展，從農曆年前至2月16日在新瓦屋客家文化保存區展出。用數百片紅瓦片作為動物鱗片，排列成蛇尾巴造型的裝置藝術（取名瓦瓦），穿梭在「新瓦屋故事館」門口，裝置內側空間放置瓦片聲音互動裝置，還有蛇來蛇去的兒童繪本閱讀區。完成「瓦瓦的回家之旅」遊戲任務、「瓦瓦的肖像畫」著色圖，可獲得「瓦瓦的好朋友證書」及「新瓦屋專屬明信片」，歡迎民眾新春走一趟新瓦屋，感受蛇年溫暖喜氣！

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有270多年歷史的東興圳經縣政府再造後華麗轉身，文化局辦理東興圳光藝節連續兩年獲得雪梨及紐約兩項國際設計大獎。2024-2025東興圳光藝節以「寫一首詩．給路上的風景」為題，邀請台、日藝術家將自然意象以及新詩融入光影藝術裝置中，共11件作品讓河道如詩如畫，每日點燈時間下午5點半到晚上9點半，活動地點在東興圳公園，展期到2月16日。

縣府開春推出「春響‧春想-2025新竹縣新春音樂會」，演繹東西方音樂的精彩碰撞，呈現客家新曲的現代風采。其中2月9日晚間在文化局演藝廳登場的《Virtuoso-炫技新竹》，以及2月15日傍晚在東興圳公園舉辦的《新春客家新曲之夜》都是自由入場，2月16下午演藝廳則是巴雀民謠音樂《弦上地球儀》（售票）。此外，文化局特別舉辦兩場講座，向山歌胡琴大師張福營及作曲家沈錦堂等音樂大師致敬。

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