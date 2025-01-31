連假尾聲！新北推石門富基漁港一日遊 享美食、遊景點、拿好禮

石門富基魚市。（記者羅國嘉攝）

2025/01/31 18:40

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節9天連假接近尾聲，新北市漁業及漁港事業管理處推石門富基漁港一日遊，即日起至2月2日過年期間，來富基魚市的水攤消費滿2000就贈送鮮蚵1份以及精美小禮物，限量150份送完為止。除可來魚市品嚐及採購各式各樣的新鮮漁貨，還可順道拜訪草里漁港、富貴角燈塔、老梅綠石槽、白沙灣、風箏藝術園區、麟山鼻步道等眾多景點。

漁業處指出，位在石門的富基漁港，是從事沿近海漁業漁船主要的漁獲卸貨港，每天傍晚都有許多漁船返港，將捕獲新鮮海鮮直接銷售，而在富基漁港內的富基魚市，就設有多家水攤販售生鮮漁獲，同時還有多家魚市餐廳，能夠提供代客料理服務，讓消費者在魚市水攤買的海鮮，新鮮直送到魚市餐廳的透明廚房，近距離觀賞廚師的海產料理秀，在現場可馬上享用新鮮的海鮮滋味。

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漁業處表示，品嚐完海鮮料理後，也可到港區內走走，設多處打卡景點，包括重機驛站及開放多功能突堤碼頭等設施，此外，富基魚貨直銷中心還有獨特的墨西哥帽造型屋頂。

漁業處說，近年推動「嗨漁港」計畫，致力於推動漁港轉型及改善漁港環境，提升漁港的多功能性與觀光價值。在石門除了有好吃、好玩的富基漁港外，還有草里漁港，內有咖啡館「金點草里驛棧」，不僅販售咖啡飲品，還有販售在地農產如石門鐵觀音茶飲等；而餐點部分也推出北海岸在地漁產的小卷米粉，此外驛棧的建築是由藝術家蔡坤霖融合「海之音」裝置藝術，透過傳聲筒能聽到海中透抽求愛、船隻行駛等獨一無二的聲音。

石門富基魚市墨西哥帽屋頂。（記者羅國嘉攝）

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