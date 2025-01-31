台南3文化中心 初三~初五春節活動看這裡

台南文化中心邀請SFC街舞團新春演出。（圖由南市文化局提供）

2025/01/31 15:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市溪南地區的台南、台江、歸仁文化中心，春節期間推出精采的展覽，更邀請超過10組表演團體，於3座文化中心的戶外廣場進行演出，市民初三至初五戶外走春，不妨來文化中心感受一下藝文的魅力。

南市文化局表示，台南文化中心規劃「2025新春系列活動─樂躍台南、開啟新氣象」演出，邀請「牧歌音樂工作室」、「南瀛銅管五重奏」、「SFC街舞團」從今日（初三）起至2月2日（初五）下午3時接力於星光音樂廣場帶來打動人心的音樂與熱血沸騰的街舞。台南文化中心文物陳列館1、2樓也展出資深藝術家陳泰元的個展「光影線索-陳泰元彩筆人生」，展期至2月23日。

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文化局表示，台江文化中心策畫「蛇年走春來台江」表演，邀請水管阿民與林琮淮、「喜悅舞蹈團」、「大唐民族舞團」依序從今日（初三）起至2月2日（初五）下午3點半在台江文化中心台江埕，炒熱春節氣氛；另外在台江文化中心2、3樓展覽場還推出「圖畫生態．漫游古書—袁金塔2025台江特展」，展期至4月6日。

此外，歸仁文化中心第2畫廊舉辦有「百竹新顏」百竹園文創教育展，展期至2月16日，以「巧手匠心系列」等主題呈現，讓更多人看到竹藝之美；而第一畫廊則展出「藝轉乾坤，向善揚芬」，包括油畫、水彩、壓克力、水墨、書法、電腦繪圖作品，每件都是匠心獨運之作，展至2月16日。

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