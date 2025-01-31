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    春節9天連假「京都被塞爆！」網看傻：這是在逛迪化街嗎？

    京都清水寺被觀光客擠爆，整條路都動彈不得。（擷取自X）

    京都清水寺被觀光客擠爆，整條路都動彈不得。（擷取自X）

    2025/01/31 16:23

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年台灣連放9天假，不少民眾提前計畫好出國旅遊，桃園機場在假期第一天就擠滿了人潮。一名日本網友分享，初一時京都的過年人潮十分恐怖，可以看見往清水寺的路上，完全被觀光客擠滿而且都卡在路中間動彈不得，對此網友抱怨，「日本已經被遊客擠得滿滿的了，沒有人歡迎遊客！」

    日本網友在社群平台X發文，從影片中可以看見初一（29日），在前往清水寺道路上人潮十分壅擠，前後的人群都被擋住，讓許多人進退兩難，且觀光客看起來居多，不少人穿和服，還有導遊舉著旗子帶著遊客，讓原PO不禁大嘆，「不知道是不是農曆新年，日本已經擠滿遊客了」。

    貼文曝光後，引起台灣網友在PTT討論，「年貨大街在京都」、「這根本是迪化街在辦年貨吧」、「全世界台灣人密度最高的地方」、「近年的京都大阪已經不能去了」、「去年底去京都大阪就塞爆了」、「清水寺什麼時候去都差不多那麼擠」、「台灣過年國旅的人潮都在日本了」、「京都當地人很討厭這樣的人潮！」、「過年千萬別去日本，切身之痛」。

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