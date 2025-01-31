陽明交大台南分部擴大校區 南市：盼提升沙崙科學城競爭力

國立陽明交通大學台南分部位置示意圖。（圖由南市發局提供）

2025/01/31 11:08

〔記者蔡文居／台南報導〕國立陽明交通大學台南分部近日獲得開發許可，將進一步擴大校區面積並增加師生規模，其中，第一期校區（約8.2公頃）、第二期校地（約9.5公頃）已獲得開發許可，總面積將近18公頃，未來配合周邊產業需求，將發展成為跨校際產學研發園區。

南市都發局指出，陽明交大台南分部校園內，除原有的奇美樓、致遠樓、一期宿舍，正在興建中的群聯樓、緯創樓等建物，未來還規劃有產學共創大樓、育才中心、宿舍、生活服務設施等。透過完善的校園環境，可望能夠培養充足的光電、電機、資訊等科技人才。期待這個校區的擴建能夠提升沙崙科學城的競爭力，進而成為台灣南部產業創新研發的重鎮。市府將全力支持這項計畫，確保其順利推進。

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都發局表示，陽明交通大學台南分部，全案開發規模共計17.7公頃，經教育部2021年同意籌設，2023年8月向南市府提出開發計畫的申請，歷經市府2次專案小組審議，於2024年7月23日「台南市非都市土地使用分區及使用地變更專責審議小組」審議原則通過。

都發局說明，該校區位於高鐵台南車站特定區計畫的東側，第一期校區（約8.2公頃）於規劃初期僅成立光電、半導體及系統設計學院，並由原南縣府協助取得土地，於2009年正式招生。近年學校發展快速，第一期校地開發趨於飽和，且所在區位鄰近沙崙科學城，因此校方提出第二期校地（約9.5公頃）開發的申請，近日獲得開發許可。

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