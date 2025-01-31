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    草莓麵包咬到「塑膠硬塊」險斷牙 吳寶春麵包道歉了

    消費者在吳寶春麥方店「夢幻草莓麵包」咬到塑膠異物。（@aoi_uta0305/Threads授權提供）

    消費者在吳寶春麥方店「夢幻草莓麵包」咬到塑膠異物。（@aoi_uta0305/Threads授權提供）

    2025/01/31 09:52

    陳姿文／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名烘焙品牌「吳寶春麥方店」以融合台灣本土食材與世界級麵包技藝聞名，近日卻被爆出食安爭議。一名消費者在食用草莓麵包過程中咬到不明硬物，讓牙齒險些斷掉。對此，吳寶春麥方店發表道歉聲明，強調將嚴謹把關生產流程。

    一名網友在「Threads」發文表示，近日購買吳寶春麥方店的一款草莓麵包，吃到一半突然咬到一塊疑似壓克力碎片的透明硬塊，讓他嚇傻直呼「哈囉？我以為吃到異物應該不會發生在我身上，吳寶春麵包，這麼貴的麵包，竟然被我遇上了。牙齒差點斷掉，而且刺刺的，好像是壓克力碎片，問問官方要怎麼處理好了」。

    貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言，「超可怕，好險有發現可以舉報食安問題」、「看起來像某個固定東西的腳，很輕易斷掉就代表做食材的人更要注意」、「好恐怖，是什麼」、「92共識麵包送我都不要」。

    吳寶春麥方店今（31）日凌晨透過聲明承認，近日因作業疏失，導致疑似塑膠異物掉入夢幻草莓麵包，造成一名顧客受傷，「除了在第一時間向該名顧客表達我們的關切與歉意，也會持續慰問該名顧客的健康。此外，我們也立即全面檢視生產器材模具和用料，汰換塑膠器具，預防再次發生。」

    吳寶春麥方店承諾，即日起會更加嚴謹把關生產流程，制定更嚴格的SOP，預防所有異物的發生。「再次對顧客致上最高歉意，此事件讓我們深刻反省，也提醒我們應該更嚴謹把關產品品質。」

    吳寶春麥方店被爆出食安問題，業者今日凌晨發布道歉聲明。（擷取自吳寶春麥方店臉書粉專）

    吳寶春麥方店被爆出食安問題，業者今日凌晨發布道歉聲明。（擷取自吳寶春麥方店臉書粉專）

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