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    初二板橋不平靜！白髮婦公車站前「持刀揮舞」 警強制送醫

    一名白衣老婦人，在板橋某處公車站前「持菜刀揮舞」。（擷取自Threads）

    一名白衣老婦人，在板橋某處公車站前「持菜刀揮舞」。（擷取自Threads）

    2025/01/30 20:05

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕初二不平靜！今（30日）新北市板橋區某處公車站，一名身穿白衣外套的老婦人，竟在公車站內當眾亮出菜刀，不少路人見狀立刻加快腳步離開；警方到場後，將老婦人壓制並帶回警局，隨後強制送醫。

    立達徵信在社群平台Threads發文，只見影片中身穿白衣的老婦人站在公車站牌前，左手拿著黑色的手提包、右手則拿著菜刀並時不時在空中揮舞，讓不少路過的民眾見狀紛紛加緊腳步離開，深怕成為被鎖定的目標。

    警方接獲報案便緊急派出警力趕到現場，立即奪刀壓制婦人，所幸並沒有造成任何人員傷亡。據《民視新聞》透露，該婦人是衛生局納入三級列管內的名單，現已至送位於新莊的台北醫院就醫中。

    貼文曝光後，引起網友討論，「好險警方有馬上趕到，不然再晚一點……」另外，板橋分局板橋派出所長張清翔也出面回應，「本案已由本所同仁英勇控制帶回偵辦，感謝各位各位市民朋友的關心，祝福大家新年快樂，治安的維護交給我們！」

    警方接獲通報後，便趕往現場壓制老婦人。（擷取自Threads）

    警方接獲通報後，便趕往現場壓制老婦人。（擷取自Threads）

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