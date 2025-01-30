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    初三走春氣溫續回升 中南部注意局部雨

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/01/30 17:53

    〔記者林志怡／台北報導〕春節連假已經過半，初三有不少民眾準備出遊。中央氣象署指出，明日白天氣溫持續回升，但因南方雲系靠近，中南部、台東地區雲量增多，且有局部降雨，初五後則有鋒面通過，台灣受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫將陸續下降，一直到下週三後才會回升。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，今日各地天氣晴朗穩定，僅花東地區雲量稍多，入夜後台東、恆春半島、東北角基隆北海岸有零星雨，且晚間將有較明顯的輻射冷卻效應，民眾今日夜晚至明日清晨期間仍需注意保暖。

    劉沛滕指出，明天白天氣溫仍會持續回升，但因有南方雲系靠近台灣，水氣由南往北移動，中南部、台東地區雲量增多，並有局部降雨，其他地區入夜後也將有降雨出現，且清晨西半部與馬祖地區容易有起霧情況，影響能見度。

    此外，劉沛滕表示，初四水氣將移動到台灣以北，此時有鋒面接近台灣北邊海面，北部、東半部易有局部降雨發生，其他各地也將有零星降雨，但整體雨勢不大，初五則有鋒面通過台灣，東北季風與強烈大陸冷氣團緊隨其後，北部、東半部容易有雨，且北部氣溫明顯下降。

    劉沛滕說，強烈大陸冷氣團影響初期為濕冷的天氣，除北部、東北部地區外，中南部山區也有局部零星降雨出現，且氣溫持續下降，下週一起各地也受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫明顯下滑，一直到下週三後才有機會回升，下週二後水氣稍有減少，但迎風面地區仍有雨。

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    天氣提示。（中央氣象署提供）

    天氣提示。（中央氣象署提供）

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