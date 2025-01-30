走春賞櫻！宜蘭員山鄉燈篙林道櫻花逐漸綻放 2月初將大爆發

宜蘭縣知名賞櫻步道員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，花朵奼紫嫣紅爬上枝頭，美不勝收。（記者游明金攝）

2025/01/30 13:58

〔記者游明金／宜蘭報導〕為宜蘭縣知名賞櫻步道的員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放。目前盛開的林道2公里獨立樟段山櫻，以及3至3.7公里的山櫻與香水櫻，奼紫嫣紅爬上枝頭，美不勝收。宜蘭縣燈篙林道促進會表示，最壯觀的林道入口處山櫻，預計2月5日至15日盛開，其他還有墨染、富士櫻等，整個林道的花期可持續到3月底。

燈篙林道種植的櫻花品種相當多，有河津櫻、山櫻、粉紅佳人、香水櫻、吉野櫻、墨染與富士櫻等，共有1600棵，林道全長約4公里，櫻花散落在各個路段，是宜蘭最出名的櫻花林道。今年最早綻開的是河津櫻，宜蘭縣燈篙林道促進會表示，它的花期原本應該在1月底，今年在1月15日就已盛開，整片粉紅真的很美，但最近已慢慢凋謝。

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不過，不要擔心，促進會總幹事林建成說，燈篙林道的山櫻也開始綻放，而且是數量最多、是最主要的「種植部隊」，獨立樟段的山櫻開始盛開，在林道3至3.7公里處望林找龜附近的山櫻也開了5成，還有香水櫻也陸續綻放，前幾天的天氣冷，多數櫻花含苞待放，這幾天回暖，開花速度就會加快。

而民眾最為期待、花況也最壯觀的林道入口處0.4到0.7公里處山櫻，林建成說，預計2月5日至15日盛開，整排有54棵山櫻會同時綻放，往年花況之美被山友形容為「火龍」，開得非常漂亮。

此外，2月底在2.5至3.2公里段還有粉紅佳人，入口處0.4公里段的墨染會在3月15日至25日開花，孔雀屋附近的兩排富士櫻預訂3月底綻放，這段時間到燈篙林道健走，處處都可以賞花。

林建成指出，燈篙林道是開放的，不會管制車輛，它本來就是產業道路，況且有些小孩、老人腳力不好，無法走上山，希望藉由開車賞景、賞櫻，但請駕駛人慢慢開，注意禮讓與安全。他並呼籲山友加入宜蘭縣燈篙林道促進會臉書社團，每天都有山友提供花況變化，可以作為上山賞花資訊與參考。

宜蘭縣知名賞櫻步道員山鄉燈篙林道，林道2公里獨立樟段的山櫻，近期已盛開。 （記者游明金攝）

宜蘭縣知名賞櫻步道員山鄉燈篙林道，櫻花逐漸綻放，花朵奼紫嫣紅爬上枝頭，美不勝收。（記者游明金攝）

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