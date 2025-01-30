嘉義大埔今早地震釀災 台南中西區1大樓外牆磁磚掉落

嘉義縣大埔鄉今（30）日上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，已造成災情，台南中西區府城路2段一棟大樓外牆磁磚掉落。（記者劉婉君攝）

2025/01/30 10:52

〔記者劉婉君／台南報導〕嘉義縣大埔鄉今（30）日上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，台南楠西震度4級，台南市3級，中西區府城路2段一棟大樓外牆磁磚掉落，造成2輛汽車被波及，所幸無人受傷，現場封鎖處理中。

台南市警察局第2分局中正派出所於今天上午獲報後，巡邏員警立即到場管制，並以護欄、警戒線圈圍府前路2段與大智街路口旁危險區域，現場引導人車安全通行。

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警方表示，後續也已與區公所及消防局聯繫，並就周邊居民宣導注意通行安全，後續並將就大樓維安防護事宜作安全處置。

嘉義縣大埔鄉今（30）日上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，已造成災情，台南中西區府城路2段一棟大樓外牆磁磚掉落。（記者劉婉君攝）

嘉義縣大埔鄉今（30）日上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，已造成災情，台南中西區府城路2段一棟大樓外牆磁磚掉落。（記者劉婉君攝）

嘉義縣大埔鄉今（30）日上午10時11分發生芮氏規模5.6地震。（取自中央氣象署網站）

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