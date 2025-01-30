今明持續回暖 下週將有兩波冷氣團來襲

今明兩天冷空氣逐日減弱、天氣逐漸回暖。（資料照）

2025/01/30 09:04

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日（初二，30日）受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，今日平地最低溫出現在苗栗縣三灣鄉大河測站，於今日凌晨1點40分測得4.8度。今明兩天冷空氣逐日減弱、天氣逐漸回暖，預估自下週一起，整週將會有兩股強冷空氣南下。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，依照最新歐洲模式（ECMWF）模擬，今明兩天冷空氣逐日減弱、天氣逐日回暖。今日各地晴朗穩定；明日中層雲逐漸北移，西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。今、明日夜溫差大，北部8至25度、中部7至25度、南部9至26度、東部10至25度。

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2月1日（初四）中層雲通過，天氣多雲時晴、仍偏暖，山區及花東有局部少量降雨的機率。初五（2日）鋒面快速掠過，北、東有局部短暫雨，山區有零星少量降雨機率，各地氣溫下降。

下週一至週六（3至8日）會有強冷空氣分兩股南下，下週一濕冷、各地氣溫驟降，下週二、週三轉乾冷，加上輻射冷卻效應影響，有機會達到「強烈大陸冷氣團」或「寒流」。下週四冷空氣減弱，但下週五六會有第二波強冷空氣南下，各地溫度會再下降。

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