高鐵上暢聊被罵太吵！2阿嬤道歉「57年沒見了」 網淚：讓她們聊吧

網友搭高鐵遇到2名阿嬤大聲暢聊，吵到她同車廂1名不認識的阿公跑去斥責，阿嬤們立即道歉說出，「拍謝，我們57年沒見了」，阿公當場愣住。示意圖。（資料照）

2025/01/29 21:10

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在公共場合或搭乘大眾運輸工具有人大聲喧譁，不少人會鼓起勇氣制止。有網友透露，搭高鐵時遇到2名阿嬤大聲暢聊，吵到她同車廂1名不認識的阿公跑去斥責，阿嬤們立即道歉說出「1句話」，阿公當場愣住；文章引發熱烈謝論。

網友在社群平台Threads發文說，日前搭高鐵準備下車時，注意到座椅前方站著1名阿公和2名阿嬤。原PO透露，雙方互不認識，是因為阿嬤們聊天太大聲，讓那名阿公非常不高興，上前指責2人太吵，阿嬤們立即道歉，其中1人還向阿公解釋，「拍謝，我們57年沒見了。」

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原PO提到，她聽到這句話的瞬間，忍不住在心裡驚呼，「哇塞！這是什麼感人肺腑的久別重逢？」這句話瞬間讓現場氣氛變得緩和，原本氣呼呼的阿公，也當場愣住語塞，不過仍有小聲碎念，「57年馬、馬每當啊餒啊…（57年也不能這樣啊）」，撞見這一幕的原PO也忍不住笑說，「我就問，阿公你是不是很想原諒她們？」

貼文一出，不少網友被這段小趣聞被觸動心弦，紛紛留言，「有點可愛」、「這次分別可能就沒有再見了」、「57年！連我是路人都激動起來了」、「57年太感動，拿麥克風說話我也接受」、「57年我的天！！讓她們大聊特聊拜託」、「阿公搞不好哽咽了，人生有多少個57年」、「57年再見真的會高興到忘我，沒有下一個57年了」。

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