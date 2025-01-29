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    衝墾丁、台東車流湧現 長綠號誌延長到360秒

    往墾丁、台東車流增多，屏東警方啟動調撥車道及控燈長綠。（屏東縣警局提供）

    往墾丁、台東車流增多，屏東警方啟動調撥車道及控燈長綠。（屏東縣警局提供）

    2025/01/29 19:07

    〔記者葉永騫／屏東報導〕農曆春節假期往屏東墾丁、台東車流增加，屏鵝公路台1線、台17線及台26線出現大量南下車潮，今天每小時車流量超過3000PCU，屏東縣警局啟動交通疏導計畫，透過智慧號誌調控、車道調撥及分流措施，長綠號誌達到360秒，請駕駛人注意。

    今天大年初一往墾丁南下車流出現高峰，上午8到10點，台1線與台17線每小時車流量均超過3000 PCU，遠超道路容量，部分路段車流趨於飽和，屏東警方啟動「智慧號誌交控系統」，透過全線連鎖長綠號誌，通行時間延長到360秒，以減少紅燈等待時間，提高車流通行率，增派交通疏導崗，透過手控號誌即時調整放行節奏，確保車流順暢。

    台1線水底寮到嘉和路段南下調撥車道，北上內側車道調撥供南下車輛使用，同步啟動林邊交流道分流措施，引導國道南下車輛改走台17線，避免大量車輛湧入台1線，部署「交通快速疏導部隊」，機動巡邏於各重點路段，迅速處理交通事故，警方也呼籲駕駛人在春節期間多注意即時資訊，掌握最新路況。

    往墾丁、台東車流增多，屏警尖峰路段交通指揮。（屏東縣警局提供）

    往墾丁、台東車流增多，屏警尖峰路段交通指揮。（屏東縣警局提供）

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